Китайский коронавирус, последние новости на 5 марта 2020: Россия объявила войну фейкам и спекулянтам
Число зараженных новым типом коронавируса неуклонно близится к ста тысячам. На текущий момент больными признано больше 95 тысяч человек. За сутки умерло 87 человек. С начала года от коронавируса погибло чуть больше 3200 человек. При этом количество выздоровевших в разы больше. Их сейчас не меньше 53 000 человек.
Пока болезнь косит людей по всему миру в России ситуация выглядит довольно спокойной. Однако власти принимают меры для того, чтобы не допустить осложнения ситуации. Так правительство выпустило постановление с запретом на вывоз из страны масок и респираторов. Эта мера принята, как отмечается в документе, "в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей". Запрет не касается одноразовых товаров для личного пользования. То есть вашу маску в аэропорту никто не отберет, но вывозить мешок с собой не дадут.
Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что временный запрет направлен на борьбу со спекулянтами. При этом, с его слов, никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет. Запрет будет действовать до 1 июня.
Накануне также было проведено совещание по ситуации. На нем присутствовали члены так называемого оперативного штаба в правительстве, которые доложили президенту о текущей ситуации с коронавирусом в стране. Так вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в соцсетях распространяются фейки о том, что власти скрывают информацию, а число заболевших в разы больше. Голикова заверила, что это не соответствует действительности.
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- ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, - добавил Путин. - Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации.
В Роскомнадзоре на это ответили обещанием, что доступ к ресурсам, распространяющим лживые новости о коронавирусной инфекции в России, будет ограничен. На этом фоне появились сообщения о работе правоохранительных органов. В Москве были задержаны несколько подозреваемых в распространении заведомо ложной информации. Проводится доследственная проверка.Заметим, распространение фейков попадает под действие закона о недостоверной информации. Пойманных на этом людей ждет штраф до 1,5 миллионов рублей.
Голикова назвала фейком сообщения о большом числе заболевших коронавирусом в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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