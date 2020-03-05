Китайский коронавирус, последние новости на 5 марта 2020: Россия объявила войну фейкам и спекулянтам

Число зараженных новым типом коронавируса неуклонно близится к ста тысячам. На текущий момент больными признано больше 95 тысяч человек. За сутки умерло 87 человек. С начала года от коронавируса погибло чуть больше 3200 человек. При этом количество выздоровевших в разы больше. Их сейчас не меньше 53 000 человек.

Пока болезнь косит людей по всему миру в России ситуация выглядит довольно спокойной. Однако власти принимают меры для того, чтобы не допустить осложнения ситуации. Так правительство выпустило постановление с запретом на вывоз из страны масок и респираторов. Эта мера принята, как отмечается в документе, "в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей". Запрет не касается одноразовых товаров для личного пользования. То есть вашу маску в аэропорту никто не отберет, но вывозить мешок с собой не дадут.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что временный запрет направлен на борьбу со спекулянтами. При этом, с его слов, никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет. Запрет будет действовать до 1 июня.

Накануне также было проведено совещание по ситуации. На нем присутствовали члены так называемого оперативного штаба в правительстве, которые доложили президенту о текущей ситуации с коронавирусом в стране. Так вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в соцсетях распространяются фейки о том, что власти скрывают информацию, а число заболевших в разы больше. Голикова заверила, что это не соответствует действительности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

- ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, - добавил Путин. - Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации.

В Роскомнадзоре на это ответили обещанием, что доступ к ресурсам, распространяющим лживые новости о коронавирусной инфекции в России, будет ограничен. На этом фоне появились сообщения о работе правоохранительных органов. В Москве были задержаны несколько подозреваемых в распространении заведомо ложной информации. Проводится доследственная проверка.Заметим, распространение фейков попадает под действие закона о недостоверной информации. Пойманных на этом людей ждет штраф до 1,5 миллионов рублей.