В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов

4 Март 2020 2020-03-04T09:19:04+03:00

В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не касается вывоза одноразовых товаров для личного пользования

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Правительство России вводит запрет на вывоз из страны ряда видов медицинских изделий, включая маски и респираторы. В постановлении кабмина отмечается, что меры предусмотрены «в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей».

Запрет будет действовать до 1 июня текущего года. Это не касается вывоза одноразовых товаров для личного пользования.

Напомним, в середине февраля на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа цены на масках в аптеках Москвы увеличились почти на 900 процентов по сравнению с декабрем, в Кабардино-Балкарии рост составил 233 процентов, в Пермском крае -171 процент, Кировской области - 88 процентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что завышение цены на противовирусные препараты и медицинские маски можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела».

ИСТОЧНИК KP.RU