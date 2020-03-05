"Пришла на кастинг в нетрезвом состоянии": Алесю Кафельникову больше не возьмут на показы Chanel
Евгений Кафельников откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью Алесей. Не секрет, что сейчас знаменитый теннисист и наследница не общаются. При этом спортсмен в курсе того, что происходит в жизни модели.
Евгений Кафельников очень переживает за свою дочь Алесю. И винит себя в том, что не всегда был рядом с ребенком. "История с наркотиками началась, еще когда она уехала в бординг-скул в Англию... Меня не было на месте, я не мог все контролировать, что там происходило - не знаю. Не в курсе деталей, нюансов и на самом деле не особенно хочу тот период вспоминать", - поведал двукратный победитель "Больших шлемов" в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".
Высказался олимпийский чемпион и о "подвигах" наследницы на модных показах. По словам спортсмена, у дочери вряд ли получится добиться больших успехов, потому что она совершила ряд непростительных поступков.
"Мне по большому секрету сказали, что на показы Chanel ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии", - посетовал Евгений.
Но больше всего его огорчает то, что рассказывает Алеся. "Меня все эти ее интервью с ума сводят. Все, кто находятся рядом со мной, и я сам, понимают, что там все - абсолютная ложь. Она пытается, но во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет", - заявил Кафельников.
Евгений уверяет: он всегда подбадривал дочь и давал советы. "Я много раз просил других дать ей шанс. Мне говорили: «Хорошо, но у нас есть определенные условия, через которые она не должна переступать». Но она всегда переступает. Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Не лукавлю. Ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда по два раза за ночь вызывал себе скорую", - рассказал он.
Олимпийский чемпион признается, что пытался говорить с наследницей по душам. "Слушал ее сторону много раз. Всегда обнимала, целовала, мол, я тебя люблю. Я говорил, что тоже ее люблю, но просил прислушиваться к моим словам. А потом ей снова черт в голову, и человека будто подменили", - разводит он руками.
Напомним, Алеся Кафельникова - единственный ребенок самого титулованного теннисиста в истории России. Евгению Кафельникову родила дочь его жена-модель Мария Тишкова. Родители девушки давно в разводе. Дочь жила с отцом. Но в 2017 году ушла из дома и заблокировала отца в соцсетях. Кафельников был против романа Алеси с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Евгений Кафельников: досье KP.RU »