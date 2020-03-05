"Пришла на кастинг в нетрезвом состоянии": Алесю Кафельникову больше не возьмут на показы Chanel

Евгений Кафельников откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью Алесей. Не секрет, что сейчас знаменитый теннисист и наследница не общаются. При этом спортсмен в курсе того, что происходит в жизни модели.

Евгений Кафельников очень переживает за свою дочь Алесю. И винит себя в том, что не всегда был рядом с ребенком. "История с наркотиками началась, еще когда она уехала в бординг-скул в Англию... Меня не было на месте, я не мог все контролировать, что там происходило - не знаю. Не в курсе деталей, нюансов и на самом деле не особенно хочу тот период вспоминать", - поведал двукратный победитель "Больших шлемов" в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".

Высказался олимпийский чемпион и о "подвигах" наследницы на модных показах. По словам спортсмена, у дочери вряд ли получится добиться больших успехов, потому что она совершила ряд непростительных поступков.

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"Мне по большому секрету сказали, что на показы Chanel ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии", - посетовал Евгений.

Но больше всего его огорчает то, что рассказывает Алеся. "Меня все эти ее интервью с ума сводят. Все, кто находятся рядом со мной, и я сам, понимают, что там все - абсолютная ложь. Она пытается, но во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет", - заявил Кафельников.

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Евгений уверяет: он всегда подбадривал дочь и давал советы. "Я много раз просил других дать ей шанс. Мне говорили: «Хорошо, но у нас есть определенные условия, через которые она не должна переступать». Но она всегда переступает. Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Не лукавлю. Ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда по два раза за ночь вызывал себе скорую", - рассказал он.

Олимпийский чемпион признается, что пытался говорить с наследницей по душам. "Слушал ее сторону много раз. Всегда обнимала, целовала, мол, я тебя люблю. Я говорил, что тоже ее люблю, но просил прислушиваться к моим словам. А потом ей снова черт в голову, и человека будто подменили", - разводит он руками.

Напомним, Алеся Кафельникова - единственный ребенок самого титулованного теннисиста в истории России. Евгению Кафельникову родила дочь его жена-модель Мария Тишкова. Родители девушки давно в разводе. Дочь жила с отцом. Но в 2017 году ушла из дома и заблокировала отца в соцсетях. Кафельников был против романа Алеси с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh.