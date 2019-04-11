Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Алеся Кафельникова приняла участие в откровенной фотосессии на Бали. Она предстала обнаженной. Фотомодель ничуть не стеснялась камеры и вела себя раскованно.

Алеся Кафельникова опубликовала снимки, на которых запечатлена в воде без одежды. Девушка унаследовала красоту своей матери, модели Марии Тишковой, и пошла по ее стопам, став фотомоделью.

kafelnikova_a Алеся Кафельникова обнажилась на Бали

Поклонники пристально следят за блогом Алеси. Ее последние откровенные фото шокировали общественность. "Смелая", "Одежда закончилась?", "Горячо", "Какая же красивая серия снимков", - высказались подписчики.

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции. Не так давно Алеся сообщила, что ее прооперировали и некоторое время она не будет выходить из дома. Тогда девушка не уточнила, что именно с ней произошло.

Поклонники заподозрили, что девушка увеличила грудь. Однако снимками в стиле "ню" знаменитость развеяла все сомнения - следов пластики подписчики на ее теле не обнаружили.

kafelnikova_a Алеся Кафельникова запечатлена в воде без одежды

Последние несколько месяцев звезда живет и работает на Бали. Модель признавалась, что она хочет навсегда остаться на экзотических островах, поскольку ей нравится умиротворяющая атмосфера. При этом дочь прославленного теннисиста регулярно снимается голой, жалуется на проблемы и неудачи в личной жизни.

Отец девушки Евгений Кафельников в январе шокировал общественность, заявив, что у него нет номера телефона дочери. Тогда выяснилось, что они не общаются уже несколько месяцев. Спортсмен пытался помочь Алесе, когда у нее возникли проблемы. Также он не был в восторге от любви наследницы к экстравагантными выходкам и откровенным нарядам.