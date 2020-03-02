Собянин: 24 человека госпитализированы и 83 на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом в Москве

В Москве госпитализированы 24 человека и 83 находятся на карантине после контактов с заболевшим коронавирусом нового типа. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», - рассказал глава столицы на своем личном сайте.

Напомним, сегодня у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили диагноз коронавируса нового типа. На данный момент больному проводят симптоматическую терапию, заболевание протекает в лёгкой клинической форме, а состояние больного удовлетворительное. Собянин сообщил, что инфицированный получает все необходимое лечение.

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Московский мэр отметил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Собянин также сообщил, что в детских садах и школах столицы вводится ежедневное измерение температуры у детей в связи с ситуацией с коронавирусом. Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Работодателям в Москве рекомендуется организовать регулярную проверку температуры у сотрудников.

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