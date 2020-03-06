"Готовы это делать с удовольствием": Роза Сябитова заявила о желании россиянок "продаваться" богатым мужчинам

Роза Сябитова время от времени затрагивает самые острые проблемы современного общества. К одной из ведущих телепрограммы "Давай поженимся!" часто обращаются женщины и девушки, которые хотят наладить личную жизнь. Главная сваха страны охотно делится своими знаниями и опытом.

Одна из последних тем, которая остро волнует Розу Сябитову - стремление россиянок выйти замуж за богатого. Все бы ничего, вот только ради достижения своей цели, по словам главной свахи страны, женщины готовы на многое.

"Когда я открывала брачное агентство в 1995 году, в топе был Лестерман, который продавал женщин богатым мужчинам. Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь «продаваться» за это", - пишет Роза в блоге.

По ее словам, она и подумать не могла, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин. "Выходит, что время Листермана вернулось снова? И если тогда (таким, как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. Что с вами, женщины? Что пошло не так?", - обратилась телесваха к россиянкам.

В ответ на сообщение Сябитовой женщины стали оставлять сотни комментариев.

"Это интернет навязывает молодым и глупым девушкам, что можно выйти замуж за богатого мужчину, который будет решать все твои проблемы. Я свою дочку несколько лет пыталась переубедить, что богатый мужчина ищет ровню или еще богаче! Век Золушек - в прошлом! А если и повезет, то большая вероятность, что через два, три года найдется замена посвежее!".

"Конечно хватает и тех, кто готов выйти замуж за деньги. Но и немало женщин, которые хотят просто быть счастливыми со своим мужчиной. Деньги - это не гарантия счастья... Люди просто забывают, что деньги не помогут нам в могиле, деньги не помогут нам в любви, почему же ради этой пыли люди перестали быть людьми..."

"Вернулись времена дворянства, когда женщина ничего не делала и была на содержании мужчины, или, если повезло,мужа".

"Мне кажется, что проблема в том, что со всех экранов показывают красивую жизнь, красивых женщин и богатых мужчин. И не важно, что сейчас красота делается умелыми руками хирурга и косметолога и во все в это нужно вкладываться постоянно. Вот женщины и ищут себе в первую очередь не хорошего образованного и воспитанного мужчину, а просто спонсора, который сможет просто хоть некоторое время вкладываться финансово. Все хотят прийти на все готовое, а прилагать усилия для достижения совместного успеха... В современном мире утратили свою ценность воспитание, образование и понятие семьи в целом".

"С женщинами все остается по прежнему, как и на протяжении нескольких последних миллионов лет. Они хотят рядом с собой сильного (в материальном плане тоже) мужчину...".