2020-03-06T15:01:06+03:00
Спорт

Итальянские карабинеры признались, что во время обыска не нашли улик против биатлониста Логинова

Мария Захарова рассказала, как МИД России встал на защиту лидера сборной
Константин ИВАНОВ
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Александр Логинов перед эстафетой 4x7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Фото Joel Marklund, Zuma\TASSАлександр Логинов перед эстафетой 4x7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Фото Joel Marklund, Zuma\TASS
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Обыск, ради которого на чемпионате мира по биатлону итальянские карабинеры ворвались ранним утром в номер лидера сборной России Александра Логинова, ни к чему не привел. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что итальянские власти признались, что никаких улик не обнаружили. Но расследование еще не закрыто.

Чем дальше, тем больше история со скандальным обыском во время чемпионата мира напоминает грустный анекдот. Напомним, что в Италии употребление допинга — это уголовное преступление. Именно поэтому в номер чемпиона мира Александра Логинова во время турнира в 6 часов утра ворвались карабинеры. Они обыскали все, забрали телефон и другие гаджеты, поставили на уши весь биатлонный мир, вызвали очередную волну пусть необоснованных, но все-таки подозрений в адрес лидера сборной России. И вот сейчас выясняется, что все это впустую.

А еще раньше СМИ узнали, как мало нужно, чтобы полиция ранним утром разгромить номер чемпиона мира в поисках несуществующих доказательств. Для этого всего лишь необходимо, чтобы антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек увидела на шее Касперовича (личного тренера Логинова) чужой бейджик с аккредитацией. Впрочем, Фуссек готовилась очень тщательно к своей акцией. Стало известно, что в ее жалобе цитировались интервью российской прессе! Там экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов рассказывает, что Касперович приехал на чемпионат мира за деньги питерской федерации и носит украинскую аккредитацию.

Антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Фото IBU

Антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Фото IBU

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

И получается, что иностранный антидопинговый менеджер Сара Фуссек перелопатила тонны высказываний на чужом русском языке, чтобы найти пару фраз на основании которой вызвала полицию! И та приехала с обыском!

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва задала вопрос Риму: а зачем было устраивать все процедуры так рано, в 6 утра? «В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, было выбрано якобы с тем, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро», - процитировала Захарова. Вот только гонка этого дня началась в 14:30. Так себе утро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото Александр Щербак/ТАСС

Эта история, возможно, будет еще обрастать подробностями. Ведь ранее сообщалось, что на Фуссек наши биатлонисты будут подавать в суд, чтобы взыскать моральные и материальные потери от скандала. Возможно, правильно. Жесткие вопросы к итальянским властям и руководству Международного союза биатлонистов — самый правильный путь, чтобы унять буллинг в отношении Александра Логиенова и российских биатлонистов.

Захарова: «Итальянские карабинеры заявили об отсутствии явных улик при обыске у Логинова».

В ТЕМУ

"Забрали оружие как у опасных преступников": Полиция Италии нагрянула с обыском в номера российских биатлонистов

Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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