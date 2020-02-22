2020-02-22T10:50:58+03:00
Спорт

Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову

Утром в субботу итальянские правоохранители изъяли у россиянина телефон, а его тренера доставили в отдел [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Биатлонист Александр ЛогиновБиатлонист Александр ЛогиновФото: REUTERS
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему итальянские полицейские нагрянули в номера нашей сборной с обысками.

Оказалось, что к правоохранителям обратился Международный союз биатлонистов (IBU). Согласно их данным, Александр Касперович - личный тренер спортсмена Александра Логинова, находится на чемпионате мира по чужой аккредитации, передает ТАСС.

Драчев в настоящий момент находится в полицейском участке вместе с наставником биатлониста и переводчиком. Сам Логинов остался готовиться к гонке. По словам главы СБР, в его отношении начали расследование, поскольку раньше он уже был уличен в допинге.

"Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", - цитирует РИА Новости Драчева.

Сайт kp.ru писал, что правоохранители без стука ворвались в номера российских спортсменов и обыскали их вещи. У Логинова были изъяты компьютер и телефон. Также на него и Александра Касперовича составили протокол.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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