2020-03-06T15:32:03+03:00
Общество

Сбербанк все посчитал: коронавирус затронет Россию меньше, чем большинство стран

Возможно, нам придется пережить две волны заболевания
Дмитрий КОЗУРОВ
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Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения вируса в России и мире. И для нашей страны перспективы неплохие.Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения вируса в России и мире. И для нашей страны перспективы неплохие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чуть ли не главный вопрос для всей планеты сейчас — как будет распространяться коронавирус дальше и когда заболеваемость пойдет на спад? Ответы знают в Сбербанке. Его специалисты разработали математическую модель распространения вируса в России и мире. И для нашей страны перспективы неплохие.

Всего эксперты просчитали три сценария: оптимистичный, пессимистичный и средний.

- Во всех трех картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит, - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Обнародовать все расчеты специалисты не спешат: сначала надо все отшлифовать.

- Сейчас модель еще дорабатывается, наполняем ее данными совместно с Минздравом, ведь вводных данных очень много. Сценарии распространения вируса зависят, например, от мер, которые предпринимают федеральные и региональные власти, - отметил старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.

Математическое моделирование показывает, что больше всего на распространение болезни влияет профилактика. Расчеты показывают, что возможны две волны заболевания: весной и осенью.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

После того, как спецы по большим данным все отшлифуют, информацию передадут в Минздрав, чтобы ее можно было использовать для борьбы с заразой. Кроме того, Герман Греф заявил, что Сбербанк выдаст одному из российских институтов, занимающихся проблемой коронавируса, грант на разработку вакцины от заразы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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