"Не у каждой молодой такие красивые ноги": Елена Проклова в купальнике показала шикарную фигуру

Елена Проклова к весне буквально расцвела. Актриса не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная артистка сводила с ума десятки мужчин. Сейчас ей 66 лет и она по-прежнему носит мини, позирует в купальниках, демонстрируя шикарные формы.

Елена Проклова легко даст фору молодым коллегам. Кажется, актриса изобрела формулу вечной молодости. Она не боится появляться на публике без косметики и часто экспериментирует с внешностью.

На последних снимках, которые звезда фильмов "Мимино", "Собака на сене" и "Будьте моим мужем" разместила в блоге, она предстала в купальнике. Он выгодно подчеркивает длинные ноги актрисы.

alenaproklova Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!

"Наконец-то мои мечты о красивом и ровном загаре стали реальностью!", - написала звезда экрана. Ее фотографии произвели фурор. Большинство поклонников в комментариях написали о том, что Елена невероятно молодо выглядит.

"Лена, Вы красотка, такая фигура, такое тело, это такой труд", "Вы шикарная, не у каждой молодой такие красивые ноги", "Красотка просто", "Прекрасная Елена", "Отличный купальник, а фигура еще лучше", "Елена, какая вы молодец!", "Такой фигуре пусть молодежь завидует!", "Купальники теряются на фоне ваших форм". - пишут фолловеры.

Кстати, сама Проклова гордится своим возрастом. "Потому что на 67-м году я совершенно довольна состоянием не только своего здоровья, но и моей психики, моего мировоззрения. Меня устраивает абсолютно все. И мне многое интересно в этой жизни, я многое хочу успеть узнать и сделать", - признается Елена.

Ее красота всегда притягивала к ней мужчин. Некоторое время назад актриса сделала сенсационное признание о своих романах со знаменитыми артистами. Первый роман у нее был с Олегом Табаковым, с которым она вместе снялись в фильме "Гори, гори, моя звезда". Елене на тот момент было 16 лет. Роман с женатым Олегом Янковским начался на съемках "Сентиментального романа" в 1976 году. Янковский тогда уже сыграл в фильме "Щит и меч" и был кумиром. Но отношения закончились, когда Проклова забеременела и сделала аборт. Были у звезды экрана и романы с Андреем Мироновым и Михаилом Волонтиром.