2020-02-19T19:44:20+03:00
Звезды

Елена Проклова раскрыла правду о своих пластических операциях

66-летняя актриса не боится экспериментировать с внешностью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Проклова в свои 66 лет легко даст фору 40-летним звездным коллегамЕлена Проклова в свои 66 лет легко даст фору 40-летним звездным коллегамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Елена Проклова не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная актриса сводила с ума десятки мужчин, у нее были бурные романы с известными актерами. Ради красавицы-блондинки они бросали семьи. По сей день артистка может похвастаться шикарной фигурой и молодым лицом.

Елена Проклова в свои 66 лет легко даст фору 40-летним звездным коллегам. Она ходит в коротких шортах и демонстрирует фигуру в бикини. Кажется, актриса изобрела формулу вечной молодости. Энергия из нее бьет ключом.

В прессе то и дело муссируются слухи о том, что звезда фильмов "Будьте моим мужем" и "Мимино" прекрасно выглядите из-за того, что делает пластические операции. Проклова этого не отрицает. Более того, она намерена в будущем вновь лечь под нож хирурга.

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Елена Проклова в свои 66 лет легко даст фору 40-летним звездным коллегам
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"Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе", - цитирует ее Тeleprogramma.pro.

Дело в том, что у Елены Игоревны около десяти спектаклей в месяц. Если к этому прибавить все перелеты, телевидение и бесконечные съемки, то это очень напряженный график. Однако, несмотря на усталость, Проклова называет себя счастливейшим человеком.

Возможно, именно этим объясняется то, что она не боится появляться на публике без косметики и часто экспериментирует с внешностью. "Сначала подумала, что надо нарастить волосы. Еще нарастить ресницы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом подумала: я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря. ... Совершенно не страшно быть дамой в возрасте, ходить без макияжа, без прически, сделанной у стилиста. Закрыла глаза и… увидела себя с короткой стрижкой, без всякого макияжа. И я это сделала. Считается, когда ты меняешь прическу, ты меняешь судьбу. Мне стало очень радостно с этой стрижкой", - делится эмоциями актриса.

По ее словам, она гордится своим возрастом. "Потому что на 67-м году я совершенно довольна состоянием не только своего здоровья, но и моей психики, моего мировоззрения. Меня устраивает абсолютно все. И мне многое интересно в этой жизни, я многое хочу успеть узнать и сделать", - резюмировала Елена Проклова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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