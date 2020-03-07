«Я перед Разиным не извинялся»: Игорь Крутой потребовал прекратить оскорбления коллег

Андрей Разин, как уже писала «КП», подал в суд на Льва Лещенко за то, что артист назвал его в эфире программы «Привет, Андрей» «поющим администратором». Оскорбления от Разина посыпались после эфира и на других гостей студии - Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Недавно Разин написал в своём Инстаграме, что перед ним якобы извинился Игорь Яковлевич Крутой, поскольку телепрограмма была посвящена фестивалю «Песня года».

- Единственным порядочным человеком, который сумел извиниться за всё, что произошло в этой студии (кстати, он вообще не ожидал этой провокации от Малахова и сам был подставлен) - это Игорь Яковлевич Крутой. Он мне лично позвонил и принёс свои извинения. Спасибо, Игорь Яковлевич, за понимание того, что Вас просто подставили. Но они за это очень сильно поплатятся и ответят, - написал Разин в своём Инстаграме, назвав остальных гостей студии негодяями.

Но оказалось и тут слукавил.

- Да, я действительно позвонил ему, но только с одной единственной целью - потребовать, чтобы он не оскорблял Киркорова, Баскова. Он это делает в своих интервью и постах в интернете, - объяснил в эксклюзивном интервью «КП» Игорь Крутой. - На мой вопрос - хорошо ли он понял меня, Разин ответил утвердительно и обещал больше не делать этого. Никаких извинений я ему не приносил, мне не за что перед ним извиняться,-подчеркнул Игорь Яковлевич Крутой.

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