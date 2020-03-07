Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные правила
По мнению президента, существующий режим недостаточно ясен и унифицирован
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
В документе говорится о необходимости реформировать институт гражданства в стране. Также изменения необходимы в миграционном законодательстве, считает глава государства. По его мнению, существующие правила недостаточно ясны и унифицированы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU