2020-03-07T17:43:47+03:00
Политика

Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные правила

По мнению президента, существующий режим недостаточно ясен и унифицирован
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

В документе говорится о необходимости реформировать институт гражданства в стране. Также изменения необходимы в миграционном законодательстве, считает глава государства. По его мнению, существующие правила недостаточно ясны и унифицированы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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