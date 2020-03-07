В Подмосковье госпитализировали женщину, у которой обнаружили коронавирус
Очередная новость на тему коронавирусной инфекции. На этот раз из Московской области.
Туда 25 февраля вернулась женщина, которая некоторое время находилась в Цюрихе. И решила сходить в больницу - на всякий случай провериться. Причем никаких симптомов (как, например, кашель или температура) у нее не было. Да и Швейцарию пока не отнесли к «регионам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией» (в отличие от Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии и Испании).
Каково же было удивление жительницы Подмосковья, когда результат анализов оказался положительным.
Это «Комсомолке» официально подтвердили в областном Минздраве.
- Эти анализы сегодня же будут направлены на дальнейшее исследование в лабораторию «Вектор» в Новосибирске, - добавили в министерстве. - Там должны уточнить диагноз. Сама женщина, а также все члены ее семьи госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Все они находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.
Кроме этого, сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они также отправятся на карантин и будут находиться под медицинским наблюдением.
Напомним, в субботу 7 марта, например, в России выявили еще четыре случая заражения инфекцией - в Липецке и в Питере.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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