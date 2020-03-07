2020-03-07T19:41:08+03:00
Происшествия

В Подмосковье госпитализировали женщину, у которой обнаружили коронавирус

Однако окончательный диагноз предстоит определить в новосибирской лаборатории «Вектор»
Павел КЛОКОВ
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В Подмосковье госпитализировали женщину, у которой обнаружили коронавирусВ Подмосковье госпитализировали женщину, у которой обнаружили коронавирусФото: REUTERS
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Очередная новость на тему коронавирусной инфекции. На этот раз из Московской области.

Туда 25 февраля вернулась женщина, которая некоторое время находилась в Цюрихе. И решила сходить в больницу - на всякий случай провериться. Причем никаких симптомов (как, например, кашель или температура) у нее не было. Да и Швейцарию пока не отнесли к «регионам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией» (в отличие от Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии и Испании).

Каково же было удивление жительницы Подмосковья, когда результат анализов оказался положительным.

Это «Комсомолке» официально подтвердили в областном Минздраве.

- Эти анализы сегодня же будут направлены на дальнейшее исследование в лабораторию «Вектор» в Новосибирске, - добавили в министерстве. - Там должны уточнить диагноз. Сама женщина, а также все члены ее семьи госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Все они находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

Кроме этого, сейчас специалисты Роспотребнадзора определяют круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они также отправятся на карантин и будут находиться под медицинским наблюдением.

Напомним, в субботу 7 марта, например, в России выявили еще четыре случая заражения инфекцией - в Липецке и в Питере.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

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