Карта коронавируса в Европе и в мире: как распространяется заболевание

Коронавирус - слово, которое выучил весь мир. Согласно последним данным на 7 марта 2020 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 102 тысячи. Число стран, в которые просочился вирус - 89.

Как сообщал сайт kp.ru, в Италии число заболевших увеличилось до 4 636 человек, в Германии - до 684, в Испании - до 440, во Франции - до 653. В России ситуация более спокойная. За все время распространения болезни в нашей стране было всего 14 зараженных.

Власти стран принимают активные меры, чтобы остановить распространение вируса covid-19. В Италии, например неделя мод прошла без зрителей. Между тем, российские туристы начинают терять интерес к заграничному отдыху. Авиакомпании сократили число рейсов в Италию.

Напомним, очагом болезни стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. Власти страны сразу приняли меры, чтобы вирус не распространялся дальше, город был закрыт на карантин. Однако спустя пару недель, в конце января, болезнь просочилась в другие страны.

Как не заразиться

Наиболее вероятные пути передачи вируса - воздушный и пищевой. Чтобы уберечь себя от болезни достаточно соблюдать простые правила:

- чаще мыть руки с мылом или использовать антисептик, особенно, если после посещения общественных мест и транспорта,

- ограничивать контакты с больными людьми,

- как можно меньше трогать руками лицо, теперь глаза и нос.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать медицинские маски здоровым людям даже в районах, где есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции. Следите за температурой своего тела и в случае недомогания обратитесь за помощью к специалистам.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

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