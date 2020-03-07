2020-03-07T21:29:31+03:00
Общество

Список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин

Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин даже при отсутствии симптомов заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России ситуация с коронавирусом остается спокойнойВ России ситуация с коронавирусом остается спокойнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин. В перечень попали одиннадцать государств.

Полный список стран:

- Китай

- Южная Корея

- Иран

- Италия

- Франция

- Германия

- Испания

- Швейцария

- Великобритания

- Норвегия

- США.

Если вы побывали на территории одной из этих стран в последние несколько недель, то необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции - не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами. Обратитесь на горячую линию и вам оформят больничный лист, который в течение двух дней доставит на дом курьер.

Такой режим обязателен для всех прибывших из указанного списка стран даже при отсутствии симптомов заболевания. Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику - вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в целом остается спокойной. В частности, за минувшие два месяца в России было выявлено всего 14 зараженных. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц. Власти внимательно следят за ситуацией.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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