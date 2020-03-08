Инфекции, до которых далеко коронавирусу: на счету гриппа больше полумиллиона смертей в год, а у кори - десятки тысяч

Вся история человечества - это жизнь бок о бок с бактериями, паразитами и вирусами. Они вызывают инфекционные заболевания, то есть передающиеся при контактах разного рода: через кровь, как ВИЧ, гепатиты В и С, при укусах насекомых, как малярия, воздушно-капельным путем, как грипп, туберкулез и корь. С конца прошлого года к группе последних присоединился коронавирус нового типа, 2019-nCoV. Неизученность и потому слабая предсказуемость нового врага объяснимо вызывают тревогу. Важно, чтобы она не переходила в панику, поскольку стресс сам по себе бьет по иммунной системе, предупреждают врачи. Из-за этого ослабляется наша основная защита перед инфекциями.

Чтобы меньше нервничать, специалисты советуют, во-первых, принимать профилактические меры (соблюдать правила гигиены, меньше бывать в местах скопления людей). Во-вторых - посмотреть фактам в глаза: на самом деле мы давно сожительствуем с инфекциями, которые уносят несравнимо больше жизней, чем коронавирус (по имеющимся сейчас данным).

Более того, сами по себе инфекционные болезни, которые вплоть до начала XX века были главными убийцами людей, в наше время уступили место другому лидеру.

- Подавляющее большинство людей сегодня уходят из жизни вовсе не из-за инфекций. А из-за так называемых НИЗ - неинфекционных заболеваний, - рассказал «КП» профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Среди таких НИЗ в качестве причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты), рак, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. В целом на долю НИЗ приходится не менее 60 - 65% смертей людей во всем мире. А в России - 90%.

Такие заболевания не передаются от человека к человеку. И при этом их распространение во многом зависит от самих людей. От нашего образа жизни. Судите сами: по данным Всемирной организации здравоохранения от ишемической болезни сердца (ИБС) умирает около 9 миллионов человек в год, от инсультов - порядка 6 миллионов. Тогда как самая смертоносная инфекция - туберкулез - убивает до 1,3 млн больных. При этом в случае ИБС и инсультов мы по сути сами загоняем себя в могилу. Доказано, что главные факторы риска для развития этих болезней - курение, сидячий образ жизни, переедание и злоупотребление алкоголем.

БУДЬ В КУРСЕ

Для россиян актуальнее всего ВИЧ и туберкулез

- Среди инфекционных заболеваний для России сейчас наиболее актуальны и опасны ВИЧ и туберкулез, - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Растет распространенность штаммов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Из-за этого эффективность лечения остается на достаточно низком уровне. Туберкулез теперь поражает людей независимо от их социально-экономического статуса.

В то же время ВИЧ-инфекция в нашей стране вышла за пределы традиционных групп риска (наркоманы, женщины легкого поведения) и распространяется преимущественно через гетеросексуальные половые контакты, напоминают инфекционисты. Поэтому врачи советуют не пренебрегать тестированием на ВИЧ. Это можно сделать бесплатно в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, которые работают в каждом регионе. Полный список адресов – на официальном портале www.o-spide.ru

СКАЗАНО

Медицинский телеведущий, экс-главврач Кремлевской больницы, кардиолог Александр Мясников:

- От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори - более 120 тысяч, от рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) - 270 тысяч. Вакцины от этих заболеваний есть, проверены и безопасны. Однако россияне по-прежнему не спешат делать эти действительно необходимые прививки.

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