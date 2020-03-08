2020-03-08T16:06:21+03:00
Общество

Роспотребнадзор подтвердил 3 новых случая коронавируса в России

Пациенты зарегистрированы в Московской, Калининградской и Белгородской областях
Семен ЕЛЕНИН
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Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВыписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Роспотребнадзор сообщает о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории России. Все трое - граждане РФ.

«1 случай в Калиниградской области, 1 случай в Белгородской области, 1 случай в Московской области, - сообщается на официальном сайте ведомства. - Установлено, что все граждане в последние две недели посещали Италию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах».

По словам специалистов, уже установлен круг людей, которые общались с заражёнными после их возвращения в Россию.

«Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение».

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России были зафиксированы 17 случаев заболевания коронавирусом.

«Из них 2 у граждан КНР, 14 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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