В Тбилиси правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция подписали соглашение о том, как будут проводиться выборы в парламент республики, которые должны состояться в октябре. Вопрос принципиальный, поскольку с лета прошлого года, после скандала с депутатами Госдумы РФ, которые «не так сели», и попыток устроить в Тбилиси массовые беспорядки, противоречия мечту сторонниками сбежавшего Михаила Саакашвили и «мечтателями» Иванишвили обострились донельзя.

Акции протеста возобновлялись при каждом удобном случае, и правящая «Грузинская мечта» в отместку пообещала уже выборы 2020 года провести только по пропорциональной системе (пол партийным спискам), хотя первоначально переход на нее планировался позже. Но оппозиция сумела блокировать принятие этого решения, и в результате ситуация застыла в положении ни тпру, ни но.

И вот, наконец, стороны пришли к консенсусу. Но не сами, а с помощью западных дипломатов, выступивших посредниками. И хотя формулировка просто про западных дипломатов, тот факт, что текст соглашения обнародовало посольство США в Тбилиси, достаточно красноречиво свидетельствует об «отцах» консенсуса. Который заключается в том, что на выборах депутатов парламента Грузии в этом году 120 депутатов будут избраны по партийным спискам. А 30-ю оставшимися станут кандидаты, победившие в мажоритарных округах. По ныне действующей системе 73 депутатов избирались по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной (всего в высшем законодательном органе республики 150 депутатских мест). А вот уже на следующих выборах в 2024-м выборы пройдут целиком по пропорциональной системе.

Впрочем, суть даже не в нюансах консенсуса, а в том, что ведущим политическим силам страны, чтобы договориться между собой, потребовалось вмешательство третейского судьи извне. И в том, что этой силой, приведшей их к соглашению, в очередной раз выступили США. Которые наверняка могли бы предложить не это, а и любое другое соотношение мажоритарных и партийных депутатов, и грузинские политики согласились бы на их вариант. Просто потому, что этот вариант исходит от США. Даже интересно, могут ли грузины сделать что-либо сами без одобрения из Вашингтона.

Примечательно, что находящийся сейчас в Одессе экс-президент Грузии и бывший губернатор этой области Михаил Саакашвили, скрывающийся на Украине от грузинского правосудия, заочно осудившего его на три года и шесть лет лишения свободы, практически сразу отреагировал на подписание соглашения и потребовал допустить его к политической борьбе в родной стране.

В том, что Саакашвили после серии фиаско на Украине мечтает вернуться в Грузию, сомневаться не приходится. Вот только удивительно, что такой опытный Михаил Николозович требует разрешить ему вернуться в Грузию. Хотя гораздо эффективнее было бы просить. Естественно, обратившись для этого в американское посольство. Неважно, в Киеве или Тбилиси. Они-то точно между собой договорятся, а потом скажут аборигенам, что им надо делать.