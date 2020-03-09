2020-03-09T01:02:38+03:00
Звезды

Рэпер Джиган сбрил брови и съехал от жены с четырьмя детьми

Настоящая драма разыгралась в звездном семействе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Рэпер Джиган сбрил брови и съехал от жены с четырьмя детьмиРэпер Джиган сбрил брови и съехал от жены с четырьмя детьмиФото: СОЦСЕТИ
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В семье рэпера Джигана неспокойно. После рождения долгожданного сына Давида музыкант сам не свой. Он несколько дней бурно отмечал появление наследника на свет, а затем и вовсе съехал от жены с четырьмя детьми.

Рэпер Джиган всерьез взволновал поклонников своим поведением. Пару дней назад артист в нетрезвом виде устроил прямой эфир. Он ругался матом и выпивал. А потом неожиданно исчез. Однако чуть позже появилась информация, что музыкант оказался в рехабе. Судя по всему, Оксана Самойлова выгнала мужа на лечение из-за его поведения.

Джиган позже заявил, что находится в реабилитационном центре. Рэпер сбрил бороду и брови. "Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке»", - неожиданно заявил рэпер.

Фото: СОЦСЕТИ

Недавно родившая Оксана переживает из-за серьезных проблем с мужем. "Я просто не хочу просыпаться в этом мире", - заявила жена рэпера после того, как муж попал в клинику.

После этого музыкант трогательно обратился к женщине: "Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир".

Фанаты переживают, что у Оксаны началась депрессия. Самойлова осталась одна с четырьмя детьми на руках: тремя дочками и новорожденным сыном Давидом, который появился на свет 18 февраля 2020 года.

Поклонники пары переживают, что влюбленные могу расстаться из-за выходок Джигана. А ведь совсем недавно жизнь 31-летней Оксаны казалась идеальной. Заботливый муж усыпал многодетную мать цветами. В Америке пара поселилась в роскошном особняке с собственным бассейном.

Напомним, Оксана Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже артист. Он сделал любимой предложение. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок родился в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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