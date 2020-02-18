2020-02-18T19:51:20+03:00
Звезды

Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына

Модель и рэпер стали родителями четвертого ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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В начале 2020 года семья улетела в Майами. Они хотели, чтобы их четвертый ребенок родился в АмерикеВ начале 2020 года семья улетела в Майами. Они хотели, чтобы их четвертый ребенок родился в АмерикеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Модель родила рэперу долгожданного сына в США. Музыкант первым взял малыша на руки и перерезал пуповину.

Джиган поделился радостной новостью в блоге. Он опубликовал трогательное фото с наследником. "Давид Денисович Устименко. 18.02.2020", - подписал счастливый отец снимок. Певец держит малыша на руках.

В сторис музыкант также опубликовал несколько снимков с долгожданным сыном. На одном из них он самостоятельно перерезает малышу пуповину.

О том, что в семье скоро появится наследник, супруги объявили в начале ноября 2019 года. Они опубликовали фото из семейной фотосессии, сделанной на Мальдивах. Тогда Оксана Самойлова позировала с внушительным животиком.

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David Denis Ustimenko
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В начале 2020 года семья улетела в Майами. Они хотели, чтобы их четвертый ребенок родился в Америке. Так и получилось.

По словам модели и блогера, четвертая беременность отличалась от трех предыдущих. "В этот раз я решила не съедать все на своем пути. Четвертая беременность - это не первая, и не вторая, и даже не третья. Приходится помогать своему организму. А хочется, как обычно, сладкого и углеводов", - сетовала жена рэпера.

Джиган перерезает пуповину новорожденному Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джиган перерезает пуповину новорожденномуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно. Очень скоро рэпер предложил девушке съездить с ним на курорт. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже Джиган.

Они поженились в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей пары можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок родился в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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