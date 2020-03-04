Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Предложение закрепить в Конституции статус русского языка как языка государствообразующего народа «никоим образом» не ущемляет прав и интересов других национальностей, проживающих в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что в предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей
«Поэтому здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», - заключил представитель Кремля.
Напомним, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, помимо признания русского народа государствообразующим, есть поправки о запрете отчуждения российских территорий, упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU