2020-03-04T12:48:46+03:00
Общество

Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов

Песков отметил, что в Основном законе предлагается гарантировать культурную самобытность всех народов и этнических общностей России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносовКремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предложение закрепить в Конституции статус русского языка как языка государствообразующего народа «никоим образом» не ущемляет прав и интересов других национальностей, проживающих в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей

«Поэтому здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен», - заключил представитель Кремля.

Напомним, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, помимо признания русского народа государствообразующим, есть поправки о запрете отчуждения российских территорий, упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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