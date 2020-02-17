17 Февр. 2020 2020-02-17T17:58:07+03:00

«Честная позиция»: В Администрации президента похвалили Исинбаеву за признание о Конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее двукратная олимпийская чемпионка призналась, что прочитала Основной закон только после попадания в рабочую группу по поправкам

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Признание спортсменки Елены Исинбаевой в том, что она прочитала Основной закон страны только после включения ее в группу по подготовке изменений в Конституции, «искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать». Такое мнение высказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он усомнился, что подавляющее большинство граждан читало Конституцию, поскольку сейчас такого пункта нет в программе изучения обществознания.

«Поэтому, я думаю, что Елена Гаджиевна не одна такая, она просто об этом не побоялась, не постыдилась прямо сказать, что на самом деле ей делает честь», - сказал он.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка поблагодарила президента России Владимира Путина за включение в рабочую группу по поправкам в Основной закон страны и призналась, что прочитала его только после попадания в комиссию.

Напомним, 23 января Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении. На данный момент было принято решение продлить до 2 марта срок представления поправок к законопроекту президента.

Елена Исинбаева рассмешила коллег и Владимира Путина своим признанием.Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Прямая трансляция RT.

ИСТОЧНИК KP.RU