«Ситуация серьезная, ему нужна помощь»: друг Джигана выступил с обращением о состоянии рэпера

Образ любящего мужа и отца четверых детей рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) создавал годами. За семь лет в браке с Оксаной Самойловой татуированный качок, казалось, стал идеальным семьянином: у пары родились трое чудесных дочек, которым умиляется весь Инстаграм, а недавно наконец появился на свет и долгожданный сынок.

Но вся эта идиллия рухнула всего за три эфира Джигана в соцсетях. На видео, которые рэпер сам же выложил в Сеть, он бесконтрольно матерится при детях, пьёт алкоголь и оскорбляет подписчиков. А далее уже признаётся, что лежит в психушке и сбривает бороду и брови - как говорится, шок-контент.

Беда в семье Джигана случилась так молниеносно и неожиданно, что большинство поклонников даже не успели понять, как все произошло. А началось все с перепалки в интернете с репером Гуфом: Джиган назвал его наркоманом, а тот в ответ заявил: «Не подходи ко мне больше в стрип-клубах и не проси дорожку или косячок». Следом в Сети появился ролик, на котором Джиган с голым торсом развлекается на танцполе в компании девушек. Дальше - больше: на другом видео похожий на рэпера мужчина целует ноги девушке в ресторане прямо за столиком (для этого мадам их предусмотрительно положила на стол).

Ну а после такого разругавшийся с женой Джиган ушёл в отрыв: перебрал со спиртным, зачем-то вышел в эфир в неприглядном виде... Говорят, сейчас Самойлова отправила нерадивого мужа на лечение в элитную клинику, где пациентов избавляют от алкогольной и наркотической зависимостей. Пока Оксана нянчится с четырьмя детьми в Майами, Джиган проходит реабилитацию в медцентре, где месяц пребывания стоит 80 тысяч долларов (более 5,8 млн миллионов рублей по новому курсу).

Между тем, друзья Джигана переживают за состояние рэпера и будущее его семьи. Так, диджей M.E.G., он же Эдуард Магаев, обратился к пользователям соцсетей с важным заявлением.

- Я удалил последнюю фотографию Джигана, на которой я над ним прикалываюсь. Если сначала нам было весело, то сейчас вообще не смешно, - признался Магаев в своём видеообращении. - До меня дошла информация, что Джиган сейчас находится не в лучшем состоянии. Я хочу ко всем обратиться: не надо оскорблять его и провоцировать на агрессию. Вы же видите, какие у него всплески негатива. Он говорит много того, за что уже через час ему становится стыдно. Не надо с ним играть в эту игру! Видите, он вас оскорбляет? - Простите это ему!

А то я смотрю, вы прям загорелись - у него пошли подписчики, в прямом эфире его смотрит много народу. То есть вам интересно, что Джиган, мол, «поехал кукухой», снаркоманился? Вот это костёр, давайте у него погреем свои ручки - так вы думаете? Не надо этого делать, давайте оставаться людьми. Не надо его спрашивать: «а что с твоей семьей», «а где твоя Оксана, а где твои дети», «а почему ты в больнице находишься». Друзья, не надо злорадствовать! Там ситуация пока непонятная, довольно непростая. Видно, что Жига не в лучшем состоянии, и ему нужна помощь. Я и мои знакомые, мы все это видим, - подытожил диджей.

Между тем, больше всего сейчас поклонники пары переживают даже не за рэпера, а за его жену. Оксана Самойлова родила сына всего три недели назад, и от гормонов и стресса, да ещё и в чужой стране у неё может развиться послеродовая депрессия. Тем более, что единственное послание, которое Оксана оставила подписчикам в соцсетях, звучит очень тревожно.

- Я не хочу просыпаться в этот мир, - призналась молодая мама.

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