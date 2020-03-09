Снижение цен на нефть и курса рубля: что будет с отдыхом, ценами на технику и ставками по вкладам

Страны саммита ОПЕК+ не смогли договориться по условиям продления сделки, и в ночь на понедельник, 9 марта, произошел обвал цен на нефть. Баррель нефти Brent подешевел до 34 долларов, что сказалось на курсе российской валюты.

Сайт kp.ru писал, что на международных биржах доллар продается в среднем по 74 рубля, а евро - по 85. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением на 3-7%. Российские ценные бумаги обвалились на открытии торгов в Лондоне.

Эксперты рассказали, какое влияние это окажет на стоимость импортной продукции, подорожают ли авиабилеты, и можно ли сейчас брать ипотеку.

О ставках по кредитам

Удешевление российской валюты приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам, а цены на российские ценные бумаги полетят вниз. Такого мнения придерживается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Очевидное следствие – возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги", - цитирует РИА Новости эксперта.

Об авиабилетах и отдыхе

Предполагается, что авиакомпании испытают наиболее серьезные проблемы. Цены на горючее вырастут, а спрос на авиабилеты, в частности на зарубежные направления, снизится. Также ущерб будет нанесен туристическим компаниям, которые уже и так пострадали от ситуации с коронавирусом.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев:

"Конечно, изменение курса приведет к тому, что билеты на международных направлениях в рублях будут дороже. Также увеличатся и рублевые расходы авиакомпаний на лизинг воздушных судов, их обслуживание".

Правда, пассажирам не стоит сильно переживать. По мнению эксперта, перевозчики не смогут переложить дополнительные издержки на клиентов, поскольку рост тарифов спровоцирует еще большее снижение спроса.

Об импортной технике и других товарах

Падение курса рубля неизбежно скажется на поставках импортной продукции в Россию. Товары вырастут в цене, и спрос на них упадет. Однако перед этим произойдет кратковременный всплеск - оставшиеся в магазинах товары быстро раскупят по старой стоимости.

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев:

"Все, что касается импортного оборудования, в итоге будет стоить дороже. Все зависит от стоимости рубля. Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%. В 2014 году стоимость валюты увеличилась на 100%, бытовая техника, компьютерное оборудование также выросло в цене на 50-100%. Будем надеяться, что сейчас такой драматический сценарий не повторится".

Но не все эксперты согласны с такой пессимистичной точной зрения. Экономист Владислав Гинько уверен: речь идет о кратковременном движении вверх курса доллара и евро. Он напомнил, что на московской бирже сегодня выходной и торгов в России нет.. Подобную ситуацию мы наблюдаем не первый раз в истории российских финансов - российский рубль впитывает в себя все внешние экономические риски. Курс доллара и евро не удержится даже ближайшие несколько недель, считает эксперт.

Владислав Гинько - экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в эфире Радио "Комсомольская правда":

"Речь идет о кратковременном росте курса доллара и евро. На ценах это не скажется, даже на импорт. Здесь целый ряд факторов: состояние спроса, конкуренция с российскими производителями аналогичных товаров. Спекулянты ждут, что будут вбрасываться миллиарды долларов, чтобы искусственно сдержать повышение курса доллара и евро. Я думаю, что Банк России не будет этого делать. Те же трейдеры, которые будут завтра играть, раскручивая такой рост доллара и евро, они же, мы увидим через несколько дней, будут фиксировать прибыль, выходить из долларовых активов, из евро, тем самым придавливать этот курс. И рубль начнет укрепляться.

Играть на валютном рынке – это высоко рискованная вещь, для большинства населения от этого лучше воздерживаться. На бюджетной политике, социальных обязательствах это [изменение курса - прим.ред] не скажется. Скажется ли на уровне инфляции по итогам года? Да это по итогам марта не скажется сильно".

О нефти

Владислав Гинько:

"В дорогой нефти слишком заинтересован [президент США Дональд] Трамп, для него дорогая нефть сродни равно росту индекса S&P 500. Если S&P 500 и Wall Street демонстрирует не исторический максимум, Трамп проигрывает ноябрьские выборы, соответственно. Он этого просто не может допустить, поэтому он проведет переговоры с Саудовской Аравией, со своими нефтяниками.

Речь идет о том, что мы хотим выстроить соглашение с ОПЕК на тех условиях, которые устраивают нас, которые нам не продавливают. И нам повторяют старую историю, что мы очень сильно зависим от нефти. Мы не сильно зависим от нефти, потому что если мы посмотрим по структуре нашего экспорта, чисто нефть составляет 35% экспорта, нефть и нефтяные продукты – это 55% дохода бюджета. Это самая низкая зависимость среди абсолютно всех стран ОПЕК. И если у нас профицит 2,1 триллиона рублей к 2019 году, напомню, то у Саудовской Аравии дефицит. Он составляет, как минимум, 50 миллиардов долларов. В связи с падением цен на нефть он вырастает до 100 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 7% ВВП, значит, вырастает в два раза.

Эта ситуация, когда к нам придут и будут просить, чтобы заключить соглашение, которое выгодно нам. И цены стабилизируются. Мы найдем общее понимание, но будет всем понятно, что основной лидер на рынке нефти – это Россия. Даже притом, что США мировой лидер по абсолютным добычам нефти и газа, но Россия в данном случае является тем главным игроком, от которого зависит, кстати, опосредованно, но весьма понятным образом, избрание Дональда Трампа на выборах в США в ноябре".

О том, стоит ли покупать сейчас валюту

Если коротко - то нет. Особенно если вы не профессиональный игрок на бирже.

Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России - в комментарии RT:

- С точки зрения обмена денег самый главный совет: не дёргаться в период, когда начинается паника. Потому что когда неспециалисты начинают играть на спекулятивном рынке, они, скорее всего, проигрывают. Покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная. Когда же начинаются панические настроения, тренд может поменяться даже в очереди в обменник.

О российской экономике

Андрей Марголин, Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ

"Запас прочности российского бюджета достаточно велик. И по тем оценкам, которые сейчас есть, даже при цене 25 долларов за баррель, будет достаточно резервов, чтобы финансировать расходы бюджета в течение нескольких лет. Мы не ожидаем, это период (снижения цен на нефть - прим.ред.) будет измеряться годами.... Мне кажется, постепенно мир справится с этой историей, и потом рынки будут возвращаться в более или менее привычное состояние. Мне кажется, никаких оснований для паники нет. Надо спокойно заниматься тем, что намечено - реализовывать национальные проекты, избавляться от зависимости нефтегазовой и двигаться своим путем".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минфин анонсировал продажу валюты

Ожидается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за падения стоимости нефти.

Минфин также напомнил, что объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния на 1 марта составил 10,1 трлн рублей. Этого достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть даже до $25-30 на протяжении 6-10 лет.

- В случае сохранения устойчиво низких цен [на нефть] гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ, - отметили в министерстве.

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«Сегодня мы гораздо устойчивее финансово»: Эксперт объяснил, чем нынешний кризис отличается от предыдущих

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