Первый день трибунала по «Боингу» MH17: снимать нельзя, вопросы задавать — тоже
Схипхольский Дом Правосудия — огромный и мрачный комплекс в стиле «брежневский брутализм». КПП, колючка — для открытой и толерантной Голландии нетипично.
В пяти минутах — аэропорт Схипхоль. Тот самый, откуда 17 июля 2014 года рейсом MH17 вылетел «Боинг» c почти тремя сотнями людей на борту. И был сбит над Донбассом. 9 марта, спустя почти шесть лет, материалы по делу наконец-то передали в голландский суд.
У Дома Правосудия — аншлаг. Украинские тележурналисты с видом триумфаторов снимают сюжеты. Записав видео на мове, сразу переходят на русский. Сегодня их день: в том, что суд отыщет «вину москалей» — не сомневается никто.
О, на подходе группа парней и девушек. Журналисты кидаются было к ним — но сразу теряют интерес: это не родственники жертв MH17 (их можно раскрутить на антироссийские заявления), а просто студенты юрфака. Приведены на экскурсию как раз в день суда. Всё правильно, о «русской агрессии» нужно рассказывать с младых лет.
Подкатывает роскошный микроавтобус «Мерседес». Внутри — украинская женщина-прокурор, представляющая на этом трибунале Киев. Сидит в авто, не выходит. Ждёт, когда парень-водитель обежит машину и откроет дверь. Любят наши братья-славяне «панувати» (укр. — властвовать).
Наконец гордо выходит, её обступают журналисты. «Никаких комментариев». И скрывается в здании. Робко двигаюсь следом, но меня спроваживают уже из фойе: пресс-центр в соседнем корпусе, здесь снимать нельзя. Хотя что секретного может быть в вестибюле?
Пресс-центр — просто комната с телетрансляцией, вопросы никому не задать. Закрытость понятна. Как-то на одну из пресс-конференций «трибунала MH17» прорвался немецкий независимый журналист Билли Сикс. И поинтересовался:
— Сколько конкретно обломков «Боинга» вы изучили с помощью электронных микроскопов?
— Сейчас мы вам не можем этого сообщить, — последовал смущенный ответ.
Каким будет вердикт нынешнего трибунала — сомневаться, увы, не приходится. Впрочем, Схипхольский Дом Правосудия — ещё не вся Голландия. Днём ранее (о чём я писал в предыдущем репортаже) в Лютеранской кирхе Амстердама больше сотни человек пришли на «народные слушания» с альтернативными версиями трагедии. Официальный суд, конечно, их во внимание не примет. В отличие от общественного мнения.
Первый день трибунала по «делу MH17».Корреспондент «КП» побывал у голландского суда, где слушается дело о трагедии над ДонбассомЭдвард ЧЕСНОКОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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