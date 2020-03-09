Альтернативные слушания «дела MH17»: 12 свидетелей наблюдали в том районе самолёты ВВС Украины

— Только не показывайте наши лица.

— Простите?

— Вы же делали фото зала? Если на работе узнают, что мы сюда пришли, могут быть проблемы. У всех.

С такой просьбой ко мне подошла женщина-голландка после альтернативных слушаний по делу «Боинга» рейса MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. Для Страны тюльпанов это стало национальной трагедией: злополучный борт летел из Амстердама в Куала-Лумпур, из 298 погибших — почти двести голландцев. С тех пор уже почти шесть лет «дело MH17» изучает Объединённая следственная группа (ОСГ), 9 марта по её материалам начинается заседание суда в Схиполе — всего в паре километров от аэропорта, откуда вылетел «Боинг». Вердикт почти предрешён: со дня трагедии крупнейшие СМИ и политики беспрерывно вещали о «вине России».

ЗА ДРУГОЕ МНЕНИЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ

Но случилось неожиданное. Голландские независимые журналисты (у нас бы их назвали просто блогерами) и горстка местных русских, которым надоело, что Родину поливают грязью, — за день до суда организовали альтернативные слушания по нашумевшему делу. Сняли зал в Лютеранской кирхе Амстердама — проводить светские мероприятия в протестантских соборах дозволяется.

Кто профинансировал? Сам народ. Вход на «альтернативные слушания» — пять евро, в красивый зал под церковными сводами пришло больше сотни зрителей. Включая одного инвалида (здесь это не подвиг: колясочник без посторонней помощи легко пересечёт Амстердам благодаря безбарьерной среде). То есть все настолько изголодались по другой точке зрения, что даже готовы за неё даже платить.

— Стоит усомниться в официальной версии о «вине России» — и на тебя смотрят как на заражённого коронавирусом, — рассказывает мне местный блогер Ш. (почему для этого текста он просит сократить своё имя до первой буквы — думаю, вы поняли). — Ведь из-за чего «дело MH17» настолько важно? Когда кто-нибудь в Европе предлагает: «Может, всё-таки снимем антироссийские санкции?» — тут, в Голландии, раздаётся крик: «Но они сбили “Боинг”!!!» Именно так, без другой точки зрения, без ремарок, что вообще-то ещё длится суд…

А ещё в других странах ЕС члены правоконсервативных партий охотно давали «Комсомолке» интервью. Крупные западные СМИ о них если и пишут, то с клеймом «фашист», хотя эти ребята лишь выступают против нелегальной миграции. Но здесь, в Стране тюльпанов, даже правые депутаты со мной общаться отказались. Боятся, что их заклеймят «кремлёвскими агентами». Просто за одну встречу с корреспондентом негосударственной газеты «КП».

И, конечно, ни один журналист «настоящих» голландских СМИ на слушания в кирхе не пришёл. Только блогеры, активисты и просто неравнодушные граждане.

Несмотря на платный вход, недостатка в зрителях не былоФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ТАМ БЫЛИ УКРАИНСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ, НО ТРИБУНАЛ — НЕ ДЛЯ НИХ

…И вот вместо лютеранских проповедников — под церковными сводами выступают гражданские журналисты, проводившие своё расследование «дела MH17». Один из них — гражданин Германии Билли Сикс.

— Вначале, шесть лет назад, я был уверен, что «Боинг» сбила Россия из [зенитно-ракетной установки] «Бук» — об этом рассказывали по всем каналам, — вспоминает Билли. — Но потом я предпринял собственное расследование, много недель провёл в Донбассе, общался примерно с сотней людей, 12 видели или слышали в том районе военные самолеты [истребители ВВС Украины — ред.].

Мнение российского гражданского общества представлял член ОПРФ Александр МалькевичФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

По словам Билли, в западных СМИ трагедию регулярно комментировали сомнительные «специалисты». Тогда он пообщался с 20 настоящими военными экспертами. Например, полковником Берндом Бидерманном, работавшим с «Кубами» в Восточной Германии [до краха соцлагеря там размещалась группировка советских войск — ред.].

— Я не верю в официальную версию, — приводит Билли вердикт полковника. — Вы можете услышать «Бук» за 10 км, след от его ракеты виден 8-10 минут. В том районе живёт 40-50 тысяч свидетелей, и ни одного, кто бы видел или слышал…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765318" frameborder="0"></iframe> В Амстердаме прошли альтернативные слушания по делу MH17.Эдвард ЧЕСНОКОВ

Надо ли говорить, что официальный «трибунал по Боингу» эти доводы во внимание не принял. Зато «записям телефонных переговоров полевых командиров ДНР», обнародованных украинскими спецслужбами как «доказательство вины», — доверие полное. Хотя на альтернативных слушаниях говорилось о результатах независимой экспертизы: «аудиозаписи СБУ» имеют следы грубого вмешательства и скомпилированы из шести разных исходников, у которых заметно различаются параметры звукового потока. Это выяснили независимые документалисты Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф.

— «Дело MH17» стало фундаментом, позволившим западной пропаганде называть Россию «империей зла», — заявил на слушаниях глава комиссии по СМИ ОПРФ Александр Малькевич, представлявший здесь точку зрения российского гражданского общества. — Оно стоит в одном ряду с такими провокациями, как «дело Скрипалей» или историями про «российское вмешательство в выборы в США». В России отдельные деятели публично каялись — «Голландия, прости нас». У вас это подавали так, будто «Москва признала уничтожение MH17». Хотя потом выяснилось, что вся эта публика получала гранты от западных структур. Много раз в рамках задач по «поливу грязью» нашей страны. Именно поэтому в ближайшее время мы представим полноценный доклад об информационной войне против России: кто и какими способами вбрасывал медиа-провокации, в том числе по этому делу, — пообещал Малькевич.

Учтёт ли все альтернативные данные «Схипольский трибунал»? Гадать не приходится. Но общественное мнение в Голландии хоть понемногу, а начало меняться.

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