7 марта, накануне заседания голландского суда по делу о гибели «Боинга» рейса MH17 в июле-2014 в Донбассе — местные общественники и журналисты провели свои, независимые слушания по этой трагедии, в которой Запад с первого дня обвинял Россию.

Всем желающим рассказали о неприятной изнанке работы Объединённой следственной группы (ОСГ), уже почти 6 лет занятой изучением трагедии. Но теперь достоянием гласности стали ранее секретные стенограммы заседаний членов этого органа.

«Служба безопасности Украины ничего не делает для поиска новых свидетелей по делу MH17, — сокрушаются следователи в одной из стенограмм от 2018 года. — Нам надо самим каким-то образом приманить (именно так — ред.) свидетелей».

Далее члены «трибунала» совещаются, как лучше это сделать. Например, разместить на своей странице Вконтакте (данная соцсеть популярна в России и Донбассе) фотографии «Бука» — зенитно-ракетной системы, из которой, по версии ОСГ, поразили злополучный авиалайнер.

Сама такая постановка вопроса («А давайте покажем людям «Бук») — даёт понять: «трибуналу», собственно, интересна лишь одна версия, подчёркивают организаторы альтернативных гаагских слушаний.

Попросту игнорируются заявления десятков жителей Донбасса, что в момент трагедии недалеко от рокового места барражировали истребители украинских ВВС (эти свидетельства собрал независимый немецкий журналист Билли Сикс, также выступивший на альтернативных слушаниях 7 марта).

В другой стенограмме от 2016 года следователи ОСГ сокрушаются, что США никак не помогают их работе (например, не предоставляют информацию по линии спецслужб) — хотя двумя годами ранее, сразу после трагедии, тогдашний госсекретарь Джон Керри заявлял, будто «достоверные данные, изобличающие виновников», у них есть.

Отрывки из третьей стенограммы ещё более абсурдны — там рассказывается, как члены ОСГ «недавно посещали Лондон», чтобы… проконсультироваться с британцами, каким образом те «оказывали противодействие российской пропаганде».

— Мы убедились, что следствие по делу MH17 сильно политизировано, — рассказали представители независимого проекта Bonanza Media, режиссёры-документалисты Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф.

Каким образом в их руки попали эти стенограммы — не говорят: «Обязанности журналиста — защитить свой источник». Но в достоверности не сомневаются.