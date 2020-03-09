Как отразится на туристах падение курса рубля: 5 наивных вопросов

Поездки на майские праздники и летние каникулы в 2020 году планировать, мягко говоря, сложно. Кто знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом? Где ждать следующей вспышки, после Китая и Италии? Придется ли после отпуска сидеть на карантине? Или, может, наоборот, - вспышка заболеваемости вот-вот закончится, и китайские туристы рванут в путешествия по всему миру, и в отелях не останется свободных номеров?

Теперь к этим сомнениям добавились еще и вопросы про курс рубля. Каким он будет завтра, и тем более в мае или в августе? Могу ли я вообще себе позволить отдых за границей?

Прогнозов на счет биржевых курсов делать не буду (а кто рискнет?). Но на многие волнующие путешественников валютные вопросы ответы есть.

Подорожают ли авиабилеты?

Вполне возможно. Но – не раньше чем через неделю! И все будет зависеть от официального курса рубля к евро на вторник, 17 марта. Почему так? Дело в том, что тарифы на международные авиабилеты рассчитываются Международной ассоциацией воздущного транспорта (IATA) в евро. Д аже если полет совершается между странами, где в ходу совсем другие валюты – скажем, рубль, доллар, лира, юань.

Курс, по которому будет рассчитан тариф, IATA меняет лишь раз в неделю, в полночь со вторника на среду. И “пляшет” от официального курса на вторник. Курс ЦБ на 10 марта уже определен – 75,8 рубля за евро. Значит, всю ближайшую неделю тарифы на международные перелеты будут рассчитываться по этому курсу.

В общем: если вы, несмотря ни на что, точно готовы лететь за границу – есть возможность купить билеты по старому курсу. Но... вдруг к 17 марта рубль отыграет свои позиции?

В любом случае, цены на перелет зависят не только от валютных курсов, но и от множества других факторов. Спроса (а он сейчас явно не велик), количества рейсов на каждом направлении (а их сейчас сокращают), цен на авиатопливо (а они зависят от цен на нефть).

А туры за границу?

У туроператоров, как правило, есть свои внутренние курсы – и они меняются вместе с биржевыми, иногда по несколько раз за день. Во всяком случае, так было во время прошлых лихорадок на валютном рынке. Например, у “Интуриста” курс евро на 9 марта 77,7 рубля, доллара – 69,2 рубля. Так что да, кто, покупает путевку на зарубежные курорты сегодня, заплатит больше, чем те, кто решился на это пару дней назад. К евро обычно привязана стоимость поездок не только в страны Европы (Грецию, Испанию. Кипр и т.д.), но и в Турцию. К доллару – в Таиланд, Вьетнам, Эмираты.

Если билет или тур уже оплачены, коснется ли меня падение рубля?

За авиабилет или путевку, оплаченные полностью, никто уже доплат не возьмет (как и не вернет разницу, если ситуация вдруг развернется вспять и рубль укрепится). В этом случае вас волнуют расходы на месте: на еду, сувениры, экскурсии и так далее. Возможно, вы откладываете для отпуска наличную валюту. Если уже купили достаточно долларов и евро – считайте, обеспечили себе валютный резерв на каникулы.

А если купил тур по акции раннего бронирования?

В январе и феврале практически все туркомпании предлагали забронировать летний отдых по акциям раннего бронирования – со скидками. Поначалу продажи шли бодро, потом из-за коронавируса скисли. Туристы, пользующиеся такиими акциями, обычно оплачивают часть стоимости поездки – 30 или 50%. А остальное уже ближе к вылету, скажем, в июле или августе. Та часть, которую вы уже успели оплатить, от колебаний курса рубля не зависит. А вот оставшаяся – да. Ее придется вносить по тому курсу, который будет на день оплаты.

По какому курсу буду оплачивать отель, забронированный через интернет?

Если стоимость проживания вы оплатили на сайте сразу же, в момент бронирования – все, как бы курс ни скакал, можете расслабиться (хотя бы на тему отеля).

Если бронируете сейчас, а платите при заезде или отъезде – то курс для вас вилами по воде писан, каким будет в тот день, по такому и спишут с карты. Кстати, курсы у каждого банка разные, хоть и более-менее близкие к официальному курсу ЦБ.

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