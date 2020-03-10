Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Это не обвал. Процесс - управляемый и мы из него должны выбраться

- ...Арас Искендерович, вот я вам перезвонил - и сразу какая хорошая сейчас слышимость в трубке!

- Слышимость хорошая, но ситуация - не очень.

Дело в том, что такой старт на валютной бирже, когда (данные на утро, 10 марта. -А.Г.) мы на 15 % удешевили свою валюту, - он говорит о том, что наша экономика все-таки очень сильно зависит от углеводородного сырья - от нефти и газа.

- А мы сегодня удешевили?

- Да. Биржа началась сразу 72 и 82. (Речь о курсе доллара и евро. - А.Г.) И это говорит о том, что правительство понимает, что при нынешней цене на нефть курс должен быть таким.

Потому что там перемножается это, и получается цифра, которая устраивает бюджет, нефтяников и всех, кто занят в этой отрасли.

- То есть рубль на сколько потерял сегодня?

- Получается, был 67 или 68, стал 72 в долларах и 82 в евро. Прилично.

- На сколько примерно процентов, получается, составляют потери?

- 10-15 %, может быть.

- Это не обвал?

- Это не обвал, но это достаточно много для людей, которые держали сбережения, которые были «закредитованы» в валюте, - для них это серьезный удар. Но, я думаю, что процесс идет управляемый. Мы из него должны выбраться.

- Коронавирус тоже на это повлиял?

- Ну, коронавирус - это спусковой крючок этой ситуации. Ситуация была нагрета вот этими переговорами, этой коллизией (речь о расторгнутом контракте с ОПЕК и падением цен на нефть. - А. Г.), а коронавирус явился так называемым спусковым крючком, триггером, как хотите назовите. Одно наложилось на другое, и получился очень нехороший результат.

- Все равно при этой ситуации как простым гражданам поступать?

- А уже никак.

Дело в том, что скачкообразно курс ушел (на своё место), я думаю, дальше он не должен двигаться. Видимо, его расчетным путем определили, установили, и теперь будут удерживать.

И дальнейшего движения курса вверх, с точки зрения снижения курса рубля, не должно быть, по моему пониманию...

- То есть - прогноз какой может быть - по нефти, по рублю?

- Прогноз такой - нефть падать не будет. Я так считаю, что она уже достаточно упала и падение должно прекратиться.

Коронавирус чем плох? Остановился транспорт. Не летают самолеты. Нет расхода топлива на авиацию, на транспортные перевозки. Многие порты встали. И это все ведет к тому, что нет потребности в том количестве нефти, которая в мире всегда была. Это с одной стороны.

С другой, - то, что не смогли договориться с арабами. Это вторая проблема.

И все это привело к тому, что плюс - еще арабы обозлились и сказали: мы будем добывать еще больше, чем добывали. Все эти факторы давят на нефтяной рынок. А нефтяной рынок - цены на нефть - давят на рубль. Вот и вся история.

- Вся эта история сколько продлится?

- Мне кажется, месяца через два должно «рассосаться». И тогда ситуация более-менее улучшиться.

- Как вы оцениваете действия правительства Мишустина в этой непростой обстановке?

- Я думаю, что они все сделали правильно.

После того, как рассчитали, какой может быть курс, сразу его установили, чтобы не было ползучего вот этого движения наверх. Когда это происходит - ползучее движение наверх, - это всех нервирует. И население пугается, бежит в обменные пункты.

А сейчас все поняли, что курс будет вот таким - 72 - 82. И уже ничего не сделаешь. От того, что ты куда-то побежишь, ничего не улучшится.

- И что здесь можно посоветовать? Просто соблюдать спокойствие, жить обычной жизнью и не паниковать?

- Это надо делать всегда - при всех любых случаях.

Тем более, что в сегодняшних наших российских реалиях мы - не в самой плохой ситуации по отношению с другими странами, где все закрыто, перекрыто, города практически выглядят как умершие. У нас ситуация пока получше.

- Имеются в виду - и национальная валюта, и цены на нефть?

- Я имел в данном случае проблему с коронавирусом.

- Вы сказали, что - в любом случае - все взаимосвязано. Ваш прогноз все равно оптимистичным получился. Спасибо!

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