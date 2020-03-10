2020-03-10T13:05:38+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин после падения стоимости нефти

Внутренний рынок защищен от серьезных колебаний
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперты уверены, падение цен на нефть на мировых рынках никак не скажется на стоимости бензина в России.Эксперты уверены, падение цен на нефть на мировых рынках никак не скажется на стоимости бензина в России.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Эксперты уверены, падение цен на нефть на мировых рынках никак не скажется на стоимости бензина в России. Хотя в понедельник 9 марта котировки обвалились на 30%, а во вторник не произошло существенного возвращения

- У нас бензин дешевле точно не станет, - заявил «Комсомольской правде» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Дело в том, что между торгами на бирже и ценниками на АЗС в реальности настоящая пропасть.

- Как показывает практика, цены на бензин в России растут всегда — но умеренно, в рамках инфляции. Сейчас она в районе 2-3%. Да, случился внешний шок, который мог бы привести к снижению оптовых цен и, как следствие, бензин на заправках подешевел бы. Но тут же упал курс рубля, а вместе с ним и доходы нефтедобывающих компаний от экспорта. Эти два фактора друг друга уравновешивают, - рассказал Баженов.

По словам эксперта, намного хуже для российских водителей была бы ситуация с резким ростом цен на сырье. Тут уж нефтяники бы не упустили шанс поднять цены в том числе и для внутреннего рынка.

- Конечно, производители могут попытаться отыграть часть упущенной на внешних рынках прибыли дома. Но цены на бензин — очень чувствительная для населения тема, и власти будут за ними внимательно следить, - полагает Баженов.

Министр энергетики РФ Александр Новак уже высказался в том духе, что правительство приложит все силы, чтобы обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензина и другими нефтепродуктами.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»

Главное, что нужно знать о происходящем на финансовых рынках (подробности)

Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля

А также поддержал отрасли, пострадавшие от эпидемии коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп не приедет на Парад Победы в Москву
Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий