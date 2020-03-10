Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин после падения стоимости нефти

Эксперты уверены, падение цен на нефть на мировых рынках никак не скажется на стоимости бензина в России. Хотя в понедельник 9 марта котировки обвалились на 30%, а во вторник не произошло существенного возвращения

- У нас бензин дешевле точно не станет, - заявил «Комсомольской правде» президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Дело в том, что между торгами на бирже и ценниками на АЗС в реальности настоящая пропасть.

- Как показывает практика, цены на бензин в России растут всегда — но умеренно, в рамках инфляции. Сейчас она в районе 2-3%. Да, случился внешний шок, который мог бы привести к снижению оптовых цен и, как следствие, бензин на заправках подешевел бы. Но тут же упал курс рубля, а вместе с ним и доходы нефтедобывающих компаний от экспорта. Эти два фактора друг друга уравновешивают, - рассказал Баженов.

По словам эксперта, намного хуже для российских водителей была бы ситуация с резким ростом цен на сырье. Тут уж нефтяники бы не упустили шанс поднять цены в том числе и для внутреннего рынка.

- Конечно, производители могут попытаться отыграть часть упущенной на внешних рынках прибыли дома. Но цены на бензин — очень чувствительная для населения тема, и власти будут за ними внимательно следить, - полагает Баженов.

Министр энергетики РФ Александр Новак уже высказался в том духе, что правительство приложит все силы, чтобы обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензина и другими нефтепродуктами.

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