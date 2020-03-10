Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля

Реакцию российских властей на вчерашнее падение цены на нефть многие аналитики называют своевременной и довольно эффективной. Правительство оперативно собралось на внеплановое совещание. В Минфине заявили о нашей готовности к низким ценам на сырье. А Центробанк анонсировал несколько упреждающих мер. Это привело к тому, что во вторник биржи и курс рубля упали не так сильно, как это прогнозировалось в «черный» понедельник.

С одной стороны, ситуация в нашей экономике и так выглядит довольно стабильной. В Фонде национального благосостояния $150 млрд. Федеральный бюджет балансируется при цене на нефть в $42. Накопленных денег, как заявили в Минфине, хватит на несколько лет.

- В последние годы мы очень осторожно тратили нефтегазовые доходы. В итоге создали необходимый объем гарантий, который обеспечит исполнение социальных обязательств, - заявила Татьяна Нестеренко, первый замминистра финансов.

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Обычно кризис начинается с банкротства финансовых организаций. А это тянет за собой банкротства компаний, которые теряют деньги, лежащие на счетах в банках-банкротах. По крайней мере, по такому сценарию шли предыдущие кризисы. На этот раз большинство российских банков чувствуют себя хорошо.

- Мы проводили политику по повышению устойчивости финансовой системы. Сейчас нет откровенно слабых банков. Они накопили достаточные резервы. Здесь мы рисков не видим, - заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Тем не менее в понедельник с утра ЦБ принял дополнительные меры, чтобы шок на фондовых рынках не отразился на финансовом рынке и реальном секторе экономики. Это часть стратегии Центробанка: закручивать регуляторные гайки для банков в хорошие времена, чтобы смягчать давление во время кризиса. Этот механизм ЦБ использовал во вторник.

Во-первых, он дал коммерческим банкам возможность не так жестко оценивать кредитоспособность туристических, транспортных и фармацевтических компаний. Это поддержит наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса отрасли. Они смогут проще получать заемные деньги, если они им потребуются.

Во-вторых, ЦБ предоставил пять миллиардов долларов для краткосрочных займов участникам рынка. В-третьих, начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила. Тем самым регулятор смог сбалансировать спрос на рынке. И рубль отыграл часть потерь, понесенных вчера. Общее падение курса в понедельник составило меньше 5%. За доллар к 12 часам вторника на бирже давали 72 рубля. Хотя в понедельник на рынке Forex курс поднимался до 75 рублей.

- Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, - говорится в сообщении регулятора.

- Колебания рынков масштабны, но подобное уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам, - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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