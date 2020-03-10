2020-03-10T13:14:10+03:00
Экономика

Центробанк выделил миллиарды долларов на спасение рубля

А также поддержал отрасли, пострадавшие от эпидемии коронавируса
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Реакцию российских властей на вчерашнее падение цены на нефть многие аналитики называют своевременной и довольно эффективной.Реакцию российских властей на вчерашнее падение цены на нефть многие аналитики называют своевременной и довольно эффективной.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Реакцию российских властей на вчерашнее падение цены на нефть многие аналитики называют своевременной и довольно эффективной. Правительство оперативно собралось на внеплановое совещание. В Минфине заявили о нашей готовности к низким ценам на сырье. А Центробанк анонсировал несколько упреждающих мер. Это привело к тому, что во вторник биржи и курс рубля упали не так сильно, как это прогнозировалось в «черный» понедельник.

С одной стороны, ситуация в нашей экономике и так выглядит довольно стабильной. В Фонде национального благосостояния $150 млрд. Федеральный бюджет балансируется при цене на нефть в $42. Накопленных денег, как заявили в Минфине, хватит на несколько лет.

- В последние годы мы очень осторожно тратили нефтегазовые доходы. В итоге создали необходимый объем гарантий, который обеспечит исполнение социальных обязательств, - заявила Татьяна Нестеренко, первый замминистра финансов.

«Котировки меняются каждую секунду» – на Московской бирже открылись торги.Об этом во вторник в Москве сообщил Валерий Скотников

Обычно кризис начинается с банкротства финансовых организаций. А это тянет за собой банкротства компаний, которые теряют деньги, лежащие на счетах в банках-банкротах. По крайней мере, по такому сценарию шли предыдущие кризисы. На этот раз большинство российских банков чувствуют себя хорошо.

- Мы проводили политику по повышению устойчивости финансовой системы. Сейчас нет откровенно слабых банков. Они накопили достаточные резервы. Здесь мы рисков не видим, - заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Тем не менее в понедельник с утра ЦБ принял дополнительные меры, чтобы шок на фондовых рынках не отразился на финансовом рынке и реальном секторе экономики. Это часть стратегии Центробанка: закручивать регуляторные гайки для банков в хорошие времена, чтобы смягчать давление во время кризиса. Этот механизм ЦБ использовал во вторник.

Во-первых, он дал коммерческим банкам возможность не так жестко оценивать кредитоспособность туристических, транспортных и фармацевтических компаний. Это поддержит наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса отрасли. Они смогут проще получать заемные деньги, если они им потребуются.

Во-вторых, ЦБ предоставил пять миллиардов долларов для краткосрочных займов участникам рынка. В-третьих, начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила. Тем самым регулятор смог сбалансировать спрос на рынке. И рубль отыграл часть потерь, понесенных вчера. Общее падение курса в понедельник составило меньше 5%. За доллар к 12 часам вторника на бирже давали 72 рубля. Хотя в понедельник на рынке Forex курс поднимался до 75 рублей.

- Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, - говорится в сообщении регулятора.

- Колебания рынков масштабны, но подобное уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам, - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

МНЕНИЕ

«Сегодня мы гораздо устойчивее финансово»: Эксперт объяснил, чем нынешний кризис отличается от предыдущих

В частности, от того, что было в 1998-м и 2008 годах (подробности)

Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»

Главное, что нужно знать о происходящем на финансовых рынках (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп не приедет на Парад Победы в Москву
Кремль не исключает, что РФ и Саудовская Аравия договорятся по нефти
Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве представителей королевской династии
Председатель Госдумы считает, что поправки наполнят Конституцию конкретным содержанием
Конституционную поправку о детях предложено скорректировать
Путин отреагировал на слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Поправку о досрочных выборах в Госдуму внесут ко второму чтению
Сирийские военные разминируют стратегическую высоту Эс-Салатор
Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей
В Москве вор забрался в квартиру на девятом этаже через балкон и похитил дорогие часы
В Москве из-за проблем с телефонной зарядкой чуть не сгорела квартира
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18
В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов
Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты
Мосбиржа изменила верхнюю границу курса доллара и евро
Смертельно больная американка бросила мужа и переспала со 185 мужчинами
Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий