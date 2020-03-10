Аномально теплая зима еще аукнется: Нас ждет нашествие клещей, но лето без комаров

Пользователи социальных сетей уже отрапортовали: весна еще только начинается, а клещи уже проснулись и ищут, чем бы поживиться. И в качестве доказательств выкладывают фотоотчеты о загородных прогулках. Люди гадают, чем нам аукнется аномально теплая зима: ждет ли нас нашествие каких-нибудь гадов, как это произошло после засухи 2010 года, когда расплодившийся жук-типограф съел изрядную часть подмосковных лесов? Как изменится поведение (и аппетиты!) медведей, которые не успели как следует выспаться за зиму? Как перезимовали зайцы, которых демаскировала зима без снега?

Что произошло в животном мире после теплой зимы, «КП» разъясняют эксперты Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии биофака МГУ и Елена Литвинова, кандидат биологических наук, научный сотрудник биофака МГУ.

Клещи уже проснулись

- Дело в том, что клещ – очень маленькое насекомое, для которого важна не столько погода вообще, сколько конкретные условия в том месте, где клещ живет, - рассказывает Вадим Марьинский - Даже если в лесу лежит снег, а опушка уже прогрелась, то клещи могут просыпаться и искать себе еду. Паниковать не надо, нестандартно теплая зима 2019 – 2020 никак не скажется на численности клещей. Будет их ровно столько же, сколько и всегда. Но, действительно, просыпаться они могут пораньше. А вот если среднесуточная температура уверенно переваливает за ноль, тут уж точно с клещами встреча обеспечена. Выходя в лес, не забывайте соответственно одеваться и обуваться. (Как именно защищаться и что делать, если все-таки «поймали» клеща.)

Начало лета может быть без комаров

- То, что зима была теплой и малоснежной, по крайней мере, в центральной полосе России, может иметь самые ощутимы последствия для мира насекомых, паукообразных и в целом – для небольших существ, жизнь которых связана с почвой и водоемами. Личинки комаров развиваются в воде, причем наиболее эффективно у них это получается в маленьких стоячих водоемах, где нет рыб, то есть – в лужах, - говорит Вадим Марьинский - И здесь зависимость простая и понятная: чем больше по весне луж, которые стоят хотя бы две – три недели, тем больше может вывестись комаров. Если весна будет сухой, то в начале лета комаров будет меньше, чем обычно.

Медведи будут более агрессивными?

- Все нормально с медведями, - заверила «КП» Елена Литвинова, - Продолжительность их спячки варьирует в зависимости от многих факторов, не только температуры. Более ранний выход из спячки абсолютно никак не связан с агрессией. Да и на других млекопитающих теплая зима мало сказалась. Отсутствие снега несколько ухудшило зайцам маскировку, зато удирать от хищников было легче, в снегу не застрянешь. Более высокие температуры облегчили животным зимовку и прокормиться было легче.

Пострадали балтийская нерпа и гренландский тюлень

- Вариант, когда аномальная зима действительно сильно отрицательно влияет на млекопитающих — это ситуация с рождением щенков у нерпы в Балтийском море и у гренландского тюленя в Белом море, - считает биолог Елена Литвинова - У этих видов ластоногих щенки рождаются в конце февраля - начале марта, во льдах. Новорожденные тюленята (бельки) не умеют плавать и при попадании в воду гибнут. Этой зимой ледовая обстановка что на Балтийском, что на Белом море критичная, льдов практически нет (а небольшие участки имеющегося льда очень тонкие и легко разрушаются штормами), поэтому существенная, если не большая, часть новорожденных тюленят обречена на гибель или в воде, или от хищников, если самка в отсутствие льда будет рожать детеныша на берегу.

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