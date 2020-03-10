Все 14 временных больниц, построенных в Ухане для пациентов с коронавирусом, закрыты

10 Март 2020 2020-03-10T10:47:44+03:00

В Китае закрыты 14 временных госпиталей для пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

В них проходили лечение более 12 тысяч пациентов

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Государственное телевидение КНР сообщило, что все 14 временных госпиталей, которые были построены и оборудованы для лечения пациентов с коронавирусом в провинции Ухань, официально закрыты.

Практически все пациенты этих медицинских учреждений выздоровели и выписались. Небольшая часть тех, кто еще не успел поправиться, переведены в соседние больницы.

Всего в медицинских учреждениях проходили лечение более 12 тысяч человек. Эпидемиологическая ситуация в стране, в частности в провинции Хубэй, постепенно улучшается.

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Очагом распространения заболевания стал китайский мегаполис Ухань, который находится в центральной части страны.

Болезнь стремительно передавалась от человека к человеку. В итоге заболевшие есть во многих странах мира. В их числе Китай, Италия,Южная Корея, Иран, Франция, Испания, Германия и Япония. На этих территориях болезнь распространяется быстро и поэтому власти закрывают границы, отменяют соревнования и массовые мероприятия.

По состоянию на 10 марта китайским смертельным вирусом заболели 114 066 человек в мире. Жертвами болезни стали 4 018 человек.

Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова проанализировали влияние коронавируса на мировые индексы и экономику. Экономисты и аналитики признают, что Covid-19 превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU