Госдума окончательно одобрила закон о поправке к Конституции

11 Март 2020 2020-03-11T12:08:37+03:00

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Государственная дума на заседании в среду, 11 марта, приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о поправке к конституции. Он предусматривает внесение изменений в основной закон страны и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

В числе поправок - упоминание Бога в тексте Конституции, а русского языка как языка государствообразующего народа. Также документом закрепляются ограничения для высших должностных лиц, устанавливаются социальные гарантии и приоритет нацправа над международными соглашениями, расширяются полномочия российского парламента.

Если закон будет принят, то действующий глава государства сможет баллотироваться на пост президента вновь. Поправка будет внесена в положение о том, что руководитель страны не может занимать более двух сроков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765747" frameborder="0"></iframe> Госдума приняла закон о поправках в Конституцию.

За принятие закона об изменении Конституции проголосовали 383 депутата, 43 воздержались. Против не выступил никто. Теперь документ должен одобрить Совет Федерации.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее заседание Госдумы посетил президент России Владимир Путин. Он ответил на вопросы депутатов о поправках и высказал свое мнение по самым обсуждаемым из них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765607" frameborder="0"></iframe> Путин: Нецелесообразно убирать из Конституции ограничение по числу президентских сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU