В России за сутки появилось 8 новых пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом опубликовал новые данные: за сутки в столице зафиксировано шесть новых пациентов, у которых выявлено заболевание. Еще два человека - жители Подмосковья.

Как стало известно, один из зараженных москвичей - ребенок-дошкольник.

«У этого пациента полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», - говорится в сообщении.

Все шестеро московских пациентов, прилетевших накануне из Италии, находятся в стационарах. Четыре человека в новом больничном комплексе на территории Коммунарки, один - в инфекционной больнице №1, ребенок - в больнице им. Башляевой.

Медицинские работники в костюмах полной химической защиты в зоне прилета терминала F аэропорта Шереметьево. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/ТАСС

«Установлен полный круг близких контактов всех заболевших - все они уже находятся под медицинским наблюдением. Три родственника пациентов получают помощь в инфекционной больнице. Три человека направлены в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине».

Специалисты рассказывают, что никто из пациентов после возвращения из-за границы на работу не ходил, ребенок также не посещал свою дошкольную группу.

Тем временем медработники связываются с пассажирами, которые возвращались в Москву из Италии теми же рейсами, что и заразившиеся коронавирусом россияне.

«Если вы или ваши близкие прибыли рейсами S7 3584 Верона - Москва (29.02.2020), «Уральские авиалинии» Верона - Москва 3510 (29.02.2020), S7 3588 Верона - Москва (01.03.2020), просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение, - говорится в сообщении Оперативного штаба Москвы. - К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра».

ОФИЦИАЛЬНО

Из заявления Оперативного штаба Москвы по контролю за коронавирусом

В Москве подтверждено еще 6 случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Все пациенты госпитализированы в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу №1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания.

Изоляция каждого из пациентов полностью обеспечена. В настоящий момент все пациенты проходят комплекс лечебно-диагностических мероприятий; помощь им оказывают команды высококвалицицированных врачей.

Установлен полный круг близких контактов всех заболевших – все они уже находятся под медицинским наблюдением. Три родственника пациентов получают помощь в инфекционной больнице. Три человека направлены в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине.

Ни один из взрослых пациентов не посещал работу в прошедшие дни. Заболевший ребенок также не ходил в дошкольную группу.

Со всеми пассажирами, которые вернулись в Москву из Италии теми же рейсами, уже связываются медицинские работники. Пассажирам рейса была оперативно сделана адресная СМС-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.

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