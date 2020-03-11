Наргиз о контракте с Виктором Дробышем: «Права на песни мы решили делить по справедливости»

Певица Наргиз начинает новый этап в карьере. На концерте Николая Носкова, который прошел в «Крокусе» три месяца назад, его продюсер Виктор Дробыш познакомился с Наргиз. Продюсер и певица разговорились, и оказалось, что их взгляды на творчество совпадают - тогда-то Дробыш и узнал, что Наргиз «свободна». Несколько встреч и переговоров завершились подписанием контракта между Виктором Дробышем и его продюсерским центром и Наргиз. Правда в начале, Дробыш переговорил с экс-продюсером певицы Максимом Фадеевым и получил его «благословение» на это сотрудничество.

Первый комментарий Наргиз дала kp.ru.

- Наргиз, почему вы подписали контракт именно с продюсером и композитором Виктором Дробышем? И у кого теперь права на композиции, которые вы будете исполнять?

- У меня не было цели найти продюсера. Виктор позвонил ко мне с предложением принять участие в концерте Николая Носкова и исполнить в программе одну из песен Николая. В увлечённый беседе с Виктором, мы оба поняли что идём в одном творческом направлении, только каждый сам по себе. Тут-то и решили: как было бы замечательно, попробовать создать что-то вместе. Материл для новых начинаний, просто стал литься как из рога изобилия. Что же касается прав, мы решили делить всё по справедливости.

Напомним, что артистка заявила о себе, когда в 2013 году дошла до финала в телепроекте «Голос» в команде наставника Леонида Агутина. После рейтинговых телеэфиров на Первом Наргиз отправилась с концертами по регионам страны, в репертуаре тогда были композиции из ее англоязычного альбома. А уже в 2014-м Наргиз начала работать с продюсером Максимом Фадеевым. Сотрудничество Наргиз с продюсером было плодотворным: был записан альбом «Шум сердца», дуэт с Фадеевым «Вдвоем» - песня стала очень популярной. У Наргиз начались бесконечные гастроли и «заказники». Но в 2019-м году Наргиз и Максим Фадеев расторгли контракт со скандалом. Наргиз среди причин конфликта заявляла в интервью Собчак, что продюсерский центр «практически не помогал ее команде организовывать шоу», была недовольна размерами гонораров. Последней каплей, которая стала решающей стал фестиваль «Жара», где Наргиз планировала выступить с новой песней. Однако певица узнала из инстаграма, что заявлена в категории «хиты 90-х», поэтому возмутилась. Максим Фадеев, узнав о возмущении со стороны артистки - позвонил ее ассистентке и сказал, что расторгает контракт. Конфликт интересов привел к разрыву отношений между продюсером и певицей. Права на хиты, записанные за годы сотрудничества, остались у Фадеева - певица не может их исполнять. Теперь уже опытная Наргиз начинает новую творческую жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725565" frameborder="0"></iframe> Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

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