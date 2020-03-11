2020-03-11T22:55:43+03:00
Политика

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Другие президенты поправку Терешковой применить не смогут

Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments4
Павел Крашенинников.Павел Крашенинников.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- Скажите, поправка Валентины Терешковой - по которой Владимир Путин сможет избираться еще раз — она только для действующего президента? Или она будет работать и в дальнейшем?

- Очень важный вопрос. Я сразу хочу сказать, что эта поправка связана только с переходными положениями.

- А вот, допустим, Медведев сможет избираться президентом еще раз?

- Дмитрий Медведев может по любому раскладу избираться, потому что он только один срок главой государства был.

- А других президентов это будет касаться, допустим, через 20 лет, через 30, когда возникнет похожая коллизия?

- Нет, эта норма связана только с 22 апреля и все.

- А эта поправка Терешковой заранее согласовывалась?

- Ну, я не могу за всех говорить, но для меня это была неожиданность. Со мной Терешкова это не согласовывала. Хотя такие варианты обсуждались, это можно было ожидать. Мы знали соцопросы по этому поводу. Как люди относятся к действующему президенту.

- На инсценировку это все не было похоже?

- Что вы! Там даже была смешная ситуация - я докладывал с трибуны, а потом, когда объявили перерыв, пришел, а на трибуне моих бумаг нет уже. А там у меня - все таблицы, стрелочки... Так вот, прихожу за этими своими стрелочками, а их нет! Текста проекта поправок к Конституции нет! Потому что в Думу приехал президент - и все убрали. Потом я это кое-как нашел...

- Как? Вы чуть было не потеряли поправки?

- Представляете?! Ту книжку, с которой к вам в «Комсомолку» приходил. Я все время с ней хожу. Конституция красивая такая.

- Скажите, а насколько безупречно юридически предложение Терешковой?

- Ей юристы потом с формулировками помогли. Так что все нормально «ложится». Противоречий нет никаких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдума и Совфед приняли поправки в Конституцию

Медлить с поправками в Конституцию депутаты не собирались. Уже утром 11 марта Госдума приняла документ в окончательном чтении. Не единогласно. «За» - 383 депутата, воздержались - 43 депутата, против — ни одного. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Зато им будет не положено хранить деньги в зарубежных банках
Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда
Станислава Асеева задержали еще в 2015 году. Под видом журналиста он собирал информацию о передислокации войск, фиксировал координаты позиций ополчения и вел проукраинскую пропаганду в интернете - пытался набрать в ДНР сторонников
Новости 24