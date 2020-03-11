Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Другие президенты поправку Терешковой применить не смогут

- Скажите, поправка Валентины Терешковой - по которой Владимир Путин сможет избираться еще раз — она только для действующего президента? Или она будет работать и в дальнейшем?

- Очень важный вопрос. Я сразу хочу сказать, что эта поправка связана только с переходными положениями.

- А вот, допустим, Медведев сможет избираться президентом еще раз?

- Дмитрий Медведев может по любому раскладу избираться, потому что он только один срок главой государства был.

- А других президентов это будет касаться, допустим, через 20 лет, через 30, когда возникнет похожая коллизия?

- Нет, эта норма связана только с 22 апреля и все.

- А эта поправка Терешковой заранее согласовывалась?

- Ну, я не могу за всех говорить, но для меня это была неожиданность. Со мной Терешкова это не согласовывала. Хотя такие варианты обсуждались, это можно было ожидать. Мы знали соцопросы по этому поводу. Как люди относятся к действующему президенту.

- На инсценировку это все не было похоже?

- Что вы! Там даже была смешная ситуация - я докладывал с трибуны, а потом, когда объявили перерыв, пришел, а на трибуне моих бумаг нет уже. А там у меня - все таблицы, стрелочки... Так вот, прихожу за этими своими стрелочками, а их нет! Текста проекта поправок к Конституции нет! Потому что в Думу приехал президент - и все убрали. Потом я это кое-как нашел...

- Как? Вы чуть было не потеряли поправки?

- Представляете?! Ту книжку, с которой к вам в «Комсомолку» приходил. Я все время с ней хожу. Конституция красивая такая.

- Скажите, а насколько безупречно юридически предложение Терешковой?

- Ей юристы потом с формулировками помогли. Так что все нормально «ложится». Противоречий нет никаких.

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