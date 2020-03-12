Коронавирус в Германии: в каких городах обнаружен и что надо знать туристам

В Германии по данным на вечер 11 марта зафиксированы 1908 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 3 человека (один в городе Эссен, двое в Хайнсберге), 25 уже выздоровели.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сделала свой прогноз – мягко говоря, пессимистичный: 70% граждан ФРГ могут заболеть Covid-19. При этом Меркель не готова закрывать границы, так как это все равно не спасет от распространения вируса.

Впрочем, другие немецкие эксперты настроены не столь фаталистично. Вирусолог Александр Кекуле, которого цитирует BBC, считает, что в Германии коронавирусом заразятся 40 тысяч человек – из всего 58-миллионного населения.

В КАКИХ ГОРОДАХ ГЕРМАНИИ ОБНАРУЖЕН КОРОНАВИРУС

Во всех 16 землях ФРГ уже есть случаи Covid-19.

Самая серьезная вспышка – в земле Северный Рейн-Вестфалия, самом густонаселенном районе страны, к которому относятся такие крупные города, как Дюссельдорф, Кельн, Дортмунд. Там зафиксированы больше 600 случаев новой инфекции. И именно там жили все три человека, которые скончались от коронавируса.

В Берлине к 11 марта подтверждены уже порядка 80 случаев Covid-19. В ночном клубе в парке Тиргартен заразу подхватили сразу 16 человек.

Также много заболевших коронавирусом в Баварии, очень популярном у российских туристов регионе Германии (крупнейшие города – Мюнхен и Нюрнберг) и земле Баден-Вюртемберг со столицей в Штутгарте.

КАКИЕ МЕРЫ КАСАЮТСЯ ТУРИСТОВ

- В Берлине и Баварии запрещены все события, где собираются больше 1000 человек.

- В Берлине также отменены культурные мероприятия – концерты, спектакли, оперы.

- Серьезно сокращено количество авиарейсов, в том числе и между Германией и Россией. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет даже часть рейс внутри Германии, не говоря уже о международных.

Новые меры правительство Германии обсудит в четверг, 12 марта.

ОГРАНИЧЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ

С 13 марта по решению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом ограничивается воздушное сообщение между Россией и несколькими странами Европы, в том числе Германией. Будут летать только регулярные рейсы из Москвы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, все они будут выполняться из терминала F аэропорта “Шереметьево”. Это тот самый терминал, куда ранее перевели все рейсы, прибывающие из Китая, там у всех пассажиров измеряют температуру и вообще введены особые санитарные меры. Ограничения действуют до 30 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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