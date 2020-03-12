Госдеп разъяснил решение Трампа о запрете въезда в США

Госдеп США разъяснил критерии запрета на территорию США, которое озвучил президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

С полуночи ближайшей пятницы в США в течение 30 дней в Америку не смогут въехать все те, кто в предыдущие две недели побывал хотя бы в одной из стран Шенгенской зоны. Таким образом, де факто, все граждане 26-и европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, не смогут в течение ближайшего месяца приехать в Америку.

Всех остальных, включая американских граждан, будут принимать не все аэропорты Нового света. Их количество будет определено в ближайшее время.

В аэропорту Лос-АнджелесаФото: REUTERS

Напомним, президент США Дональд Трамп не стал подписывать указ о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории США из-за коронавируса. но он выступил с обращением к нации, заявив, что в качестве крайней меры США вводят временный запрет на приезд в США жителей европейских стран, за исключением британцев.

Посольство России в Вашингтоне призвало граждан Российской Федерации строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и Центра по контролю за распространением заболеваний минздрава США.

По состоянию на вечер 11 марта, в США зарегистрировано 1127 инфицированных COVID-19, 37 заболевших умерли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Введут ли в странах мира дополнительные меры по борьбе с болезнью, «КП» рассказал эксперт по международному здравоохранению (подробности)