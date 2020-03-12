2020-03-12T08:25:29+03:00
В мире

Госдеп разъяснил решение Трампа о запрете въезда в США

Оно коснется, в основном, граждан стран, входящих в Шенгенскую зону
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп обратился к нацииПрезидент США Дональд Трамп обратился к нацииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдеп США разъяснил критерии запрета на территорию США, которое озвучил президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

С полуночи ближайшей пятницы в США в течение 30 дней в Америку не смогут въехать все те, кто в предыдущие две недели побывал хотя бы в одной из стран Шенгенской зоны. Таким образом, де факто, все граждане 26-и европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, не смогут в течение ближайшего месяца приехать в Америку.

Всех остальных, включая американских граждан, будут принимать не все аэропорты Нового света. Их количество будет определено в ближайшее время.

В аэропорту Лос-Анджелеса Фото: REUTERS

В аэропорту Лос-АнджелесаФото: REUTERS

Напомним, президент США Дональд Трамп не стал подписывать указ о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории США из-за коронавируса. но он выступил с обращением к нации, заявив, что в качестве крайней меры США вводят временный запрет на приезд в США жителей европейских стран, за исключением британцев.

Посольство России в Вашингтоне призвало граждан Российской Федерации строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и Центра по контролю за распространением заболеваний минздрава США.

По состоянию на вечер 11 марта, в США зарегистрировано 1127 инфицированных COVID-19, 37 заболевших умерли.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Введут ли в странах мира дополнительные меры по борьбе с болезнью, «КП» рассказал эксперт по международному здравоохранению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Карантин в Италии по коронавирусу: местные говорят, что США использует болезнь, дабы тайно перебросить войска к России
Наш корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони, живущая недалеко от Милана, рассказывает, что сейчас происходит в карантине в Италии по коронавирусу [видео]
Карантин в Италии по коронавирусу: до какого числа продлится в стране
Италия – самый большой в Европе очаг Covid-19. Власти объявили о введении с 10 марта национального карантина по коронавирусу. Какие меры коснутся туристов и что нужно знать россиянам, собравшимся в поездку
«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина
Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. Людям запретили покидать регионы проживания без веских причин
Новости 24
Глава МИД Польши об отношениях с Россией: "Мы хотели бы их улучшения"
Минтруд рекомендовал ввести на предприятиях курсы по гигиене и профилактике вирусов
Продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза
Россия передала Ирану тесты на коронавирус для 50 тысяч исследований
Российские астрономы решили не жаловаться на Илона Маска в ООН
ВЦИОМ: Женщины чаще мужчин видят сны
NBA приостанавливает сезон из-за пандемии коронавируса
В Китае за сутки зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - привозные
Bloomberg: Вслед за Саудовской Аравией цены на нефть решили снизить еще две страны
Иностранные туристы из-за коронавируса аннулировали забронированные туры в Россию на сумму 500 миллионов рублей
Актер Том Хэнкс и его жена заражены коронавирусом
Трамп на 30 дней запрещает поездки из Европы в США из-за коронавируса
Вайнштейн попал в больницу после вынесения приговора
Общественники попросили главу минспорта открыть в российских офисах спортзалы