Дмитрий Песков: Путин ничего не говорил о своем участии в выборах

Поправка Валентины Терешковой дает Владимиру Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года, но ни о каком своем решении по этому поводу он не говорил. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

- Я призываю вас вспомнить выступление президента Путина в Думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года, - сказал Песков. - Я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим.

Среди причин, которые побудили президента принять предложенную Терешковой поправку, спикер Кремля назвал глобальную нестабильность.

- Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна, - заявил Песков. - В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость и последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился Путин.

А вот вопрос «Почему нельзя применить вердикт Конституционного суда России от 1998 года, запретивший тогда главе государства баллотироваться в третий раз?» Песков переадресовал.

- Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный Суд, - сказал он. - Путин обусловил возможность снятия ограничения для действующего президента по срокам соответствующим решением суда. Поэтому не будем забегать вперед.

Спикера Кремля спросили - нет ли опасности отмены из-за коронавируса всенародного голосования по поправкам в Конституцию или Парада Победы?

- В настоящее время никаких никаких рекомендаций на этот счет нет, каких-либо обсуждений и решений нет, - ответил Песков. - Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием событий, но ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии. Пока речи об отмене или ограничении Парада не идет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765628" frameborder="0"></iframe> Выступление Путина в Госдуме 10 марта 2020.

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