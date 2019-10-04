2019-10-04T01:28:14+03:00
Звезды

Валерий Леонтьев шокировал прямыми волосами

Раскрыта "главная тайна" известного певца
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Валерий Леонтьев шокировал прямыми волосамиВалерий Леонтьев шокировал прямыми волосамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Визитной карточкой Валерия Леонтьева всегда была его густая и кудрявая шевелюра. Он всегда оставался верен своему экстравагантному образу.

Валерий Леонтьев отметил в этом году 70-летие, но его безудержной энергии и моложавой внешности можно только позавидовать. Певец активно ведет блог и радует поклонников фотографиями и видео. Но один из последних снимков привлек особое внимание публики.

Артист разместил свое детское фото. Что послужило причиной ностальгических воспоминаний, не известно. Однако снимок маленького Валеры шокировал народ. "Черт! Как же быстро", - эмоционально подписал пост исполнитель.

valera_leontievvalera_leontiev
Как же быстро
11840 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ответ фолловеры буквально засыпали кумира комплиментами. Многие подчеркнули, что звезда и в детстве мог похвастаться яркой внешностью. А особо дотошные обратили внимание, что у Леонтьева в детстве были прямые волосы.

"Красавчик и в пять лет, и сейчас", "Милый мальчик", "Валерий Яковлевич! Так кудри, оказывается, - это не природное!", "Валерочка, всем бы прожить свое время, как Вы!", "Этот мальчик всемогущ!", "Красивый мальчик, но где кудряшки?", "Этот взгляд прожигает насквозь", - воскликнули обыватели.

Напомним, Валерий Леонтьев родился в небольшом селе Усть-Уса в Республике Коми. Он рос в семье ветеринаров-оленеводов. В школе у него проявился яркий артистический талант. Леонтьев часто удивлял одноклассников необычными образами, что в конечном итоге стало неотъемлемой частью его амплуа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Валерий Леонтьев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Через год на Украине не останется русскоязычных школ
Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»
Глава МИД Украины: Новый обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться на следующей неделе
Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру импичмента Трампа
Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
В США разбился небольшой самолет, погибли три человека
В «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова
Лидер Кубы прилетит в Москву в конце октября
Путин сказал, что верит в желание Зеленского решить ситуацию в ДНР
Помощник Госсекретаря США прибыла в Украину, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе
США продаст Украине комплексы Javelin на 39 миллионов долларов
В Россию доставили родившуюся в Турции девочку
На форуме «Валдай» Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским
The Wall Street Journal: Тренер по плаванию принуждал к сексу спортсменов ради места на соревнованиях
"Аэрофлот" проводит в Instagram фотоконкурс «Россия удивляет»
Путин назвал верхом цинизма теорию о том, что войну начал Сталин, а не Гитлер
«Хотя бы паузу сделали побольше»: Путин прокомментировал испытания США ранее запрещенной ракеты
Посол Франции в России побывал у Бастрыкина
Выступление российской делегации в ПАСЕ пытался сорвать неизвестный
В Самаре развитие индустрии халяль обсуждают на международном форуме
После погони в Москве на BMW сына топ-менеджера Ибрагимова арестовали на 10 суток