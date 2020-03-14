Контроль в аэропортах и на вокзалах усилить, мероприятия сократить: в России заработал координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России появился координационный совет по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу, 14 марта, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. В совет включены члены уже созданного ранее оперштаба по борьбе с коронавирусом, комиссия по экономической ситуации, руководители регионов. Заседать совет будет ежедневно. Как заявил глава правительства, это необходимо, чтобы ситуация «вышла из сферы одних лишь медицинских вопросов».

На субботней сессии совета уже были выработаны первоочередные решения.

1) Будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Проверять будут как россиян, так и иностранцев.

2) Россиян просят сократить все поездки за рубеж, включая командировки.

Ранее власти уже предложили чиновникам отменить намеченные заграничные командировки и поездки в личных целях.

-Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем, - заявил премьер.

3) Предлагается ввести 14-дневный карантин для всех людей из «группы риска». Это не только те, кто приехал из стран, где уже налицо сложная ситуация с коронавирусом, но и члены их семей.

- Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры, - сказал Михаил Мишустин.

4) Во всех российских регионах просят сократить число любых массовых мероприятий — развлекательных, спортивных, деловых. Граждан просят относиться к этому спокойно, как к профилактической мере.

Глава правительства также отметил, что у людей должна быть максимально полная и достоверная информация о ситуации с коронавирусом и мерах профилактики.

- Здесь у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор много сделали. Сейчас эта информация на интернет-сайтах есть, нужно ее более активно размещать, - подчеркнул премьер-министр.

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