2020-03-14T21:00:53+03:00
В мире

«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере

На борту Costa Magica 38 россиян
Арина СУВОРОВА
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На борту Costa Magica 38 россиянНа борту Costa Magica 38 россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Круизный лайнер Costa Magica смог причалить в порту Пуэрто Пир в Гваделупе. Корабль не мог пришвартоваться несколько дней. Семь государств отказывали судну в остановке из-за коронавируса. У пяти человек, которые почувствовали себя плохо и были отправлены в корабельную санчасть с диагнозом «грипп», заподозрили COVID-2019. Но врачи выявили инфекцию только у двух человек - одного пассажира и одного члена экипажа. Вчера их эвакуировали в больницу острова Мартиника.

Там же на острове сошла часть пассажиров - местных жителей. На борту сейчас находятся россияне - 30 пассажиров и 8 членов команды.

- Мы сейчас в Гваделупе, тут на берег сошли находившиеся на борту жители страны. Ещё вышли граждане Италии, им организовали чартер домой, - рассказывает блогер Михаил Нефедов, застрявший на судне вместе с другими пассажирами.

- Компания Costa сейчас подыскивает нам билеты, поскольку мы на свой рейс уже не успеваем. Обещают отправить нас домой уже в ближайшее время, - сказал «КП» блогер.

Сейчас на Costa Magica вновь открылись рестораны и бары. Люди могут спокойно поужинать. Проблем с продуктами нет. Единственное, капитан принял решение закрыть шведский стол.

Нефедов также рассказал, что на борту закончился антисептик, поэтому для обеззараживания рук в баре можно заказать водку.

Пассажиры круизного лайнера могут свободно ходить по всему судну. Особых ограничений, несмотря на карантин, пока не введено. Паники среди отдыхающих нет. Отдыхающие только жалуются на плохо работающий интернет, который сделали для всех бесплатным.

- Сейчас у нас у всех проверяют состояние здоровья. Пока новых больных не выявили. К врачам вызывают по очереди. В данный момент нам подыскивают чартер, чтобы мы могли вернуться домой, - добавил Нефедов.

Лайнер "Costa Magica" остановлен близ острова Мартиника из-за коронавируса.Сообщается, что всего на борту находятся 2309 пассажиров, 38 из которых россияне, и 960 членов экипажа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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