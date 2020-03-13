2020-03-13T18:50:04+03:00
В мире

На лайнере в Карибском море нашли двух заболевших коронавирусом

На борту находится 38 россиян, среди них заразившихся нет
Мария БЕРК
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Круизный лайнер Costa Magica рискует повторить судьбу «чумного корабля» Diamond Princess, который был помещен на 14-дневный карантин у берегов Японии.Круизный лайнер Costa Magica рискует повторить судьбу «чумного корабля» Diamond Princess, который был помещен на 14-дневный карантин у берегов Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Круизный лайнер Costa Magica рискует повторить судьбу «чумного корабля» Diamond Princess, который был помещен на 14-дневный карантин у берегов Японии.

Лайнер отправился в круиз по Карибскому морю 5 марта. Но из-за четверых моряков, которых отправили в санчасть с предварительным диагноз «грипп», несколько государств не разрешили Costa Magica причалить к берегу.

На борту находятся более 2300 отдыхающих и почти 1000 членов экипажа. Россияне есть и среди круизников (30 человек), и членов экипажа (8 человек), сообщили в посольстве России в Париже.

11 марта пассажиры, напуганные сложившейся ситуацией, устроили бунт. Они потребовали, чтобы им позволили покинуть корабль. После отказа острова Мартиника разрешить швартовку, капитан лайнера направил судно к берегам Гватемалы. Власти страны согласились принять Costa Magica, но на всякий случай отправили на борт медиков, а корабль поставили на прикол в 6 километрах от берега. Врачи взяли анализы на коронавирус у пассажиров и команды (симптомы гриппа и ОРВИ очень похожи на COVID-2019).

Результаты тестирования показали, что коронавирусной инфекцией больны двое: один пассажир и один член экипажа. Власти Гваделупы эвакуировали их с корабля и доставили в больницу.

- Мы ночью развернулись и вернулись на Мартинику, - рассказал «КП» блоггер Михаил Нефедов. Он в данный момент находится на «чумном корабле». - Там высадили местных жителей. Остальных отправили на карантин. В целом, пассажиров стало значительно меньше. Ждем дальнейших указаний. Магазины и бары на борту закрыли. Из кают нас пока выпускают.

Скорее всего, Costa Magica отправят на двухнедельный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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