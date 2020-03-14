Наталья Ветлицкая сорвала съемки в двух глянцевых журналах

Несколько месяцев назад Наталья Ветлицкая вернулась в Россию с намерением всерьез напомнить о себе и провести концертный тур по России. Напомним, что вскоре после рождения дочери Ульяны певица улетела жить в Испанию.

А в этом году Ветлицкая объявила о своем возвращении на сцену и грандиозных планах по завоеванию российского шоу-бизнеса спустя 28 лет молчания. Однако пока ей удалось преуспеть на ниве скандалов.

Лицо Ветлицкой должно было украсить обложку журнала Tatler, но... 55-летняя певица с розовой прядью в волосах сорвала съемку. Съемки должны были пройти в Барселоне. Что именно произошло не совсем ясно. Главный редактор журнала Ксения Соловьева в беседе с телеграм-каналом "Антиглянец" подтвердила: "Да, действительно, мы организовали съемку, и да – она сорвалась. Думаю, у Наташи есть поводы для обиды на нас, а у нас – на нее. Так бывает".

Как выяснилось, еще до этого инцидента Наталья Ветлицкая сорвала съемку для журнала Elle. Якобы конфликт начался снова из-за розовых волос - певица "сама знает" что ей идет. Главный редактор журнала Екатерина Мухина не захотела комментировать конфликт, но и не стала его отрицать.

Тем временем Наталья Ветлицкая снова улетела в Испанию. Какие у нее планы на будущее - не ясно.