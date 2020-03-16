Фольклорный образ космонавта Терешковой, кемеровские школьники об Основном Законе, брадобрей Жириновский, и Толстой поражает урбанистов

Удивительная вещь людская слава. 9 марта никто не вспоминал первую женщину-космонавта В. В. Терешкову, в 1963 г. проведшую трое суток в безвоздушном пространстве. Что и немудрено – за 57 лет много чего случилось...

Но уже на следующий день, 10 марта генерал-майор Терешкова опять стала знаменитой, как будто, как и в 1963 г. работали все радиостанции Советского Союза, оповещая о ее новом подвиге. Который заключался в предложении не учитывать прежние кондиции и дать возможность В. В. Путину опять баллотироваться в президенты.

Новый подвиг пробудил в публике историческую память. Тут же вспомнили целую серию частушек (преимущественно неприличных), которыми в 1963 г. советские люди приветствовали покорительницу космоса. Теперь народное устно-поэтическое творчество пошло по второму разу –

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765625" frameborder="0"></iframe> Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.

"Валентину Терешкову

За доклад эпический

Вольнодумцы в интернетах

Прокляли практически".

Наверное, это связано с тем, что космическая эпопея 60-70-х гг. была отражена в фольклоре только двумя типами текстов. С одной стороны, призывающими отправить в космос также и вождей –

"Мы ракету запустили,

Спутник на орбиту.

В нем сидит собачка Лайка,

Надо б и Никиту" –

С другой стороны, многообразные частушки про В. В. Терешкову. Прочие покорители космоса персональных песен удостоены не были. Характерно полное отсутствие частушек про Ю. А. Гагарина. Очевидно, было в смоленском уроженце нечто такое, что останавливало даже завзятых охальников.

Тем временем в школах Кемеровской обл. учащимся 9 классов велено написать сочинение о поправках в Конституцию, что представляет немалое испытание для отроков и отроковиц. Гораздо более зрелые мужи – иные даже много лет подвизающиеся на ниве политологии – затруднились бы: уж больно тема диалектически запутанная.

Разве что учащиеся обратятся к старинной поэзии – "Золотыми буквами мы пишем всенародный путинский закон". И воспоют "Закон, по которому счастье приходит, закон по которому степь плодородит". Главное, чтобы кемеровские педагоги не усмотрели тут дьявольской насмешки.

Но не Конституцией единой жив человек. Моровое поветрие COVID-19 также порождает много рассуждений на тему "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Как всегда быстроумный и легкокрылый В. В. Жириновский сразу понял, в чем спасение: "Мужчинам следует брить бороды и усы в качестве меры гигиены. Борода и усы -- распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах".

Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вероятно, лидеру ЛДПР тут видится перспективное, а главное массовое - сангигиеническое мероприятие: "В. В. Жириновский иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело: "Ишь — бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются...". В конце стола суетился цирюльник, намыливая остриженные бороды, брил... Зеркало подставлял, проклятый, чтоб изувеченный депутат взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое... Тут же, за столом, плакали пьяные из обритых...".

Мысль богатая, и телевизионщикам понравится -- "Картинка супер!", -- единственное, что смущает, это малое количество думцев, подлежащих оздоровительной процедуре. Бородатых женщин в легислатуре нет совсем, бородатых мужчин всего 28 из 389, т. е. 7%. Причем из них медийных только трое: конституционалист П. В. Крашенинников, борец с половым развратом В. В. Милонов и телеведущий Е. А. Примаков.

При этом самые холеные волосяные приборы носят горделивые депутаты от Чечни и Дагестана, и нет уверенности, что они без всякого ропота пойдут под ножницы В. В. Жириновского. Есть и еще одна проблема. В связи с модой последнего времени порой трудно понять: то ли мужчина имеет модную бороду, то ли он просто пребывал в трехдневном запое – вид щетины примерно одинаковый, и непонятно, что с таким делать: торжественно брить, или торжественно опохмелять.

Депутат Петр Толстой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поэтому зампред Думы П. О. Толстой изобрел другой способ борьбы с заразой. Он написал письмо мэру С. С. Собянину "С просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость. Да, всех москвичей это не избавит от необходимости спускаться в метро, однако значительная часть автовладельцев пересядет на личные автомобили", т. е. не станет перекрестно чихать и кашлять друг на друга под землей.

Учение, согласно которому необходимы запретительные тарифы на парковку, а равно иные меры, затрудняющие пользование личным автомобилем – "В метро, сукины дети, в метро!", -- придумано профессором ВШЭ, урбанистом М. Я. Блинкиным, а воплощается в жизнь руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы М. С. Ликсутовым. За что оба любимы в московском народе.

Теперь можно будет изобразить аллегорическую картину "Толстой поражает урбанистов", на которой вице-спикер низвергает проф. Блинкина и тов. Ликсутова, а народ приветствует своего избавителя.