"Costa Magica, пока!": Россияне покинули круизный лайнер, на котором нашли коронавирус

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica, в том числе 38 граждан России, наконец-то, смогли покинуть борт судна, на котором ранее выявили коронавирус - людей высадили в Гваделупе. Об этом рассказал один из туристов Олег Овчинников.

Сайт kp.ru писал, что лайнер отправился в круиз по Карибскому морю 5 марта. На борту находилось более 3 тысяч человек, в том числе около тысячи членов экипажа, включая восьмерых россиян.

В скором времени пять человек почувствовали себя плохо. Их отравили в корабельную санчасть с подозрением на COVID-2019. Из-за этого страны перестали принимать судно к себе на стоянку, а пассажиры выражали недовольство.

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica, в том числе 38 граждан России, наконец-то, смогли покинуть борт судна, на котором ранее выявили коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS

Им сообщили, что из всех помещенных на карантин людей коронавирус подтвердился только у двух. После этого на Costa Magica вновь заработали рестораны и бары, а вот шведский стол решили не открывать. Также судно согласилась принять Гваделупа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766327" frameborder="0"></iframe> Лайнер "Costa Magica" остановлен близ острова Мартиника из-за коронавируса.Сообщается, что всего на борту находятся 2309 пассажиров, 38 из которых россияне, и 960 членов экипажа

Некоторое время пассажиры оставались на борту лайнера, пока представители туркомпаний решали навалившиеся проблемы. Большая часть туристов уже не успевала воспользоваться купленными авиабилетами до родных стран, а потому владельцу круизного судна пришлось разбираться с этим вопросом. Из-за нехватки антисептика руки дезинфицировали водкой - ее можно было взять бесплатно в баре.

Еще один круизный лайнер "Аида мар" пришвартован после прибытия в порт Гамбурга и проходит профилактику в связи со вспышкой коронавируса (COVID-19)Фото: REUTERS

Мучения пассажиров закончились утром в воскресенье, 15 марта. По словам Олега Овчинникова, большая часть россиян улетит в Париж и Милан уже на этих выходных, остальные покинут страну и отправятся по Франкфурт в понедельник утром.

"Коста Магика, пока", - цитирует "КП-Ижевск" пассажира лайнера.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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Круизный лайнер Costa Magica смог причалить в порту Пуэрто Пир в Гваделупе. Корабль не мог пришвартоваться несколько дней. Семь государств отказывали судну в остановке из-за коронавируса. У пяти человек, которые почувствовали себя плохо и были отправлены в корабельную санчасть с диагнозом «грипп», заподозрили COVID-2019. Но врачи выявили инфекцию только у двух человек - одного пассажира и одного члена экипажа (подробности)