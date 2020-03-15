2020-03-15T13:28:09+03:00
Коронавирус Covid-19

"Costa Magica, пока!": Россияне покинули круизный лайнер, на котором нашли коронавирус

Пассажирам до последнего не говорили о том, что происходит на борту, а страны одна за другой отказывали судну в остановке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Круизный лайнер Costa MagicaКруизный лайнер Costa MagicaФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica, в том числе 38 граждан России, наконец-то, смогли покинуть борт судна, на котором ранее выявили коронавирус - людей высадили в Гваделупе. Об этом рассказал один из туристов Олег Овчинников.

Сайт kp.ru писал, что лайнер отправился в круиз по Карибскому морю 5 марта. На борту находилось более 3 тысяч человек, в том числе около тысячи членов экипажа, включая восьмерых россиян.

В скором времени пять человек почувствовали себя плохо. Их отравили в корабельную санчасть с подозрением на COVID-2019. Из-за этого страны перестали принимать судно к себе на стоянку, а пассажиры выражали недовольство.

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica, в том числе 38 граждан России, наконец-то, смогли покинуть борт судна, на котором ранее выявили коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica, в том числе 38 граждан России, наконец-то, смогли покинуть борт судна, на котором ранее выявили коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS

Им сообщили, что из всех помещенных на карантин людей коронавирус подтвердился только у двух. После этого на Costa Magica вновь заработали рестораны и бары, а вот шведский стол решили не открывать. Также судно согласилась принять Гваделупа.

Лайнер "Costa Magica" остановлен близ острова Мартиника из-за коронавируса.Сообщается, что всего на борту находятся 2309 пассажиров, 38 из которых россияне, и 960 членов экипажа

Некоторое время пассажиры оставались на борту лайнера, пока представители туркомпаний решали навалившиеся проблемы. Большая часть туристов уже не успевала воспользоваться купленными авиабилетами до родных стран, а потому владельцу круизного судна пришлось разбираться с этим вопросом. Из-за нехватки антисептика руки дезинфицировали водкой - ее можно было взять бесплатно в баре.

Еще один круизный лайнер "Аида мар" пришвартован после прибытия в порт Гамбурга и проходит профилактику в связи со вспышкой коронавируса (COVID-19) Фото: REUTERS

Еще один круизный лайнер "Аида мар" пришвартован после прибытия в порт Гамбурга и проходит профилактику в связи со вспышкой коронавируса (COVID-19)Фото: REUTERS

Мучения пассажиров закончились утром в воскресенье, 15 марта. По словам Олега Овчинникова, большая часть россиян улетит в Париж и Милан уже на этих выходных, остальные покинут страну и отправятся по Франкфурт в понедельник утром.

"Коста Магика, пока", - цитирует "КП-Ижевск" пассажира лайнера.

Карта распространения коронавируса

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

КАК ЭТО БЫЛО

«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере

Круизный лайнер Costa Magica смог причалить в порту Пуэрто Пир в Гваделупе. Корабль не мог пришвартоваться несколько дней. Семь государств отказывали судну в остановке из-за коронавируса. У пяти человек, которые почувствовали себя плохо и были отправлены в корабельную санчасть с диагнозом «грипп», заподозрили COVID-2019. Но врачи выявили инфекцию только у двух человек - одного пассажира и одного члена экипажа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев
Арнольд Шварценеггер показал собаке, как правильно мыть руки
Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе
Власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну из-за коронавируса
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
В РЖД объявили об отмене поездов в Молдавию, Латвию и Украину
В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса
Коронавирус выявлен еще в двух странах
Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса
Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов
Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа