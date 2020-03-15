Болгарский охотник на мигрантов: Я их ловлю, связываю руки и выкидываю обратно в Турцию

Часть 1

«А на войне как на войне, патроны, водка, махорка в цене», - ревут динамики в роскошном спортивном мерседесе, несущемся с бешеной скоростью по болгарскому городку Ямбол. «Комбата-батяню» сменяет песня «Афганистан, красивый горный дикий край. Приказ простой: вставай, иди и умирай!» За рулем – настоящая звезда Болгарии, 33-летний охотник за мигрантами Динко Валев. Учитывая, что Динко только что выпил бутылку домашней раки, скорость мне кажется чрезмерной. Он и меня пытался заставить пить по-русски: «Да ты же наша, русская! А ну, давай залпом, на раз-два-три!» И я покорно давилась обжигающей жидкостью. (Чего не сделаешь ради работы!)

«ЗЛОЙ ДИНКО»

Болгары с гордостью говорят о Динко: «Он один сделал то, что весь Евросоюз не смог. Зачистил границу Болгарии от мигрантов».

- Я начал зачистку четыре года назад, - рассказывает Динко. - А сейчас у меня пять БТРов, вертолет, дроны, и по тревоге я могу поднять полторы тысячи человек, живущих вдоль границы. Есть и бригада быстрого реагирования.

- А где ты взял БТРы? – спрашиваю я.

- Купил у армии, через одного нужного человека, - отвечает он. – 25 тысяч евро за штуку.

- А сколько мигрантов ты поймал за эти годы?

- Около тысячи человек.

- Тут дело не в цифрах, - объясняет один из друзей Динко. – Главное, в этом деле пиар, реклама. Мигранты знают, что на границе Болгарии живет злой Динко, и лучше к нему в руки не попадаться. Поэтому они сворачивают в сторону Греции.

- Динко, а ты их бьешь? – спрашиваю я.

- Бью, - просто отвечает он. – Сильно. Связываю им руки и кладу лицом к земле, чтоб запомнили: так делать не надо. А потом выкидываю обратно в Турцию. У меня повсюду свои люди, даже с турецкой стороны, которые сообщают нам, когда видят приближение группы мигрантов.

- А это правда, что ты связываешь им руки свиными кишками?

- По четным дням – связываю, по нечетным – не связываю, - смеется Динко. – Как получится!

Спецкор Дарья Асламова и Динко на границе с Турцией.Фото: Дарья АСЛАМОВА

«РАЗВЕ Я ПРЕСТУПНИК?»

- А почему тебя полиция не арестует? - спрашиваю я Динко.

- А меня-то за что?! Я патриот. Защищаю Родину и славянские страны от вторжения мигрантов. Они не беженцы, и сирийцев там совсем немного. В основном, сюда прет Афганистан, Пакистан, Иран, Судан, Сомали. Они даже пытались тут обосноваться с семьями в приграничных селах, вот тогда у меня лопнуло терпение. Надо арестовывать не меня, а тех полицейских, которые за взятки пропускают мигрантов. А честная полиция меня никогда не трогает: они любят свою страну и всячески мне помогают. И потом: разве я преступник? Вот человек, который незаконно пересекает границу, - он и есть преступник. То есть я помогаю государству очистить нашу страну от нелегалов.

- Но фактически вы армия внутри армии!

- Нет! Мы просто НПО (неправительственная организация).

Все хохочут.

- Но ведь ты получаешь деньги за каждого мигранта, которого сдаешь полиции?

- Это все болтовня для прикрытия. Для меня охота на нелегалов – просто хобби. Я богатый человек, семейный. Вот посмотри на фото моей жены.

Я ошалело рассматриваю многочисленные фото роскошной блондинки, которая прекрасно бы смотрелась на обложке «Плейбоя», и с трудом подбираю слова:

- Она выглядит как…

- Как настоящая порнозвезда! Правда? – восторженно спрашивает Динко.

- Как голливудская звезда, - мягко замечаю я.

- Да и я парень видный, - приосанивается Динко. – И с деньгами. У меня свой бизнес. Покупаю за бесценок битые-перебитые грузовики и легковушки, разбираю на запчасти. Хорошие – продаю, остальное идет на металлолом. У меня четыре таких предприятия. Поедем – посмотришь.

У Динко есть пять БТРов, вертолет, дроны.Фото: Дарья АСЛАМОВА

S50 000 ЗА ГОЛОВУ

На свалке машин в углу томится старенький БМП.

- Надо бы границу проверить, - говорит Динко. – Возьмем старую «Ладу». Люблю эту машину, всегда вывезет. Вот сейчас и проверим.

Я с ужасом сажусь в «Ладу», которая точно старше меня. Ее с трудом заводят три человека. Динко бросает машину в поля с такой скоростью, что я сразу бьюсь головой об потолок. Когда я начинаю визжать от ужаса, Динко хохочет как дьявол и только увеличивает обороты. Подо мной лопается шина.

- Ничего! – кричит он сквозь ужасающий грохот. – У нас еще три осталось!

Вот на такой машине без колес мы проверяли турецкую границу.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Третье колесо лопнуло, когда мы ехали по узкому переходу, и машина сорвалась с обрыва. Спасли нас заросли кустарника, из которых мы лихо выбрались к маленькому домику.

- Вот она: граница с Турцией! Чистенькая и отлично просматриваемая.

Мне абсолютно начхать на границу. У меня до сих пор руки трясутся.

- Может, тебе пива налить? – заботливо спрашивает Динко.

- Какое, к чертовой матери, пиво?! Как мы отсюда выберемся на одном колесе?

- Так это ж «Лада». Она все может.

И оказался прав. Каким-то чудом, с помощью сложных маневров, мы доехали живыми.

- Сколько ИГИЛ (организация запрещена в России. - Ред.) предлагало за твою голову? – спрашиваю я.

- 50 тысяч долларов, - удивленно говорит Динко.

- Мало. Я бы на их месте больше дала.

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