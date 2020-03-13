Греки на границе с Турцией: Никаких больше нежностей к мигрантам — мы всех выкинем обратно!

Мои туфельки полны песка и камешек. Я уныло шагаю по совершенно пустой дороге и размышляю о том, почему я опять вляпалась в идиотскую историю. Позади осталась болгарская граница. Теоретически скоро должна появиться греческая, но ее почему-то нет. А согласно карте, я протопала уже три километра! И ни одной живой души. И где же добрые пограничники, которые, может быть, найдут мне такси?! А ведь все так хорошо начиналось…

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

План был прост и ясен: прилететь в Софию, столицу Болгарии, взять машину на прокат. Всего три часа до городка Свиленград, откуда совсем недалеко до границы между Турцией и Грецией, куда президент Эрдоган грозился отправить три с половиной миллиона мигрантов. Первый шок: звонок университетской подруге, которая хрипит в трубку.

- Что у тебя с голосом? Коронавирус? – испуганно спрашиваю я.

Этот мост в Свиленграде был построен ещё во времена султана Великолепного, когда Болгарии ещё не существовалоФото: Дарья АСЛАМОВА

- Знаешь, нам не до модных вирусов. Нам бы с обычным гриппом справиться. Вся Болгария слегла. Я десять дней на антибиотиках. Дети повально болеют. Закрыты детские сады, школы, университеты. Коронавирусу здесь просто в очередь надо становиться.

В аэропорту Софии второй шок.

- Ваша машина вас ждет, только вы не можете на ней пересечь границы страны, - сообщает мне девушка в компании по аренде. – Даже Европейского союза. Всего несколько дней назад мы получили приказ из-за проблем с коронавирусом.

- Так у вас же его нет. У вас грипп!

- Да, грипп. Но мы же люди подневольные.

Я лихорадочно размышляю. Машина уже оплачена, депозит заблокирован. Всего три часа, и я на границе. А любой пограничный город – рай для контрабандистов. Решено, еду.

Болгарский городок Свиленград - это сплошные казино и бандитыФото: Дарья АСЛАМОВА

НАЗАД В 90-Е

Городок Свиленград прямо-таки потряс мое воображение. Вспомните 90-е годы. В кафе сидят, широко расставив ноги, молодые мужчины в спортивных штанах с лицами, не обезображенными интеллектом, которые внимательно, без улыбки, рассматривают вас, словно запоминая. Ну так, на всякий случай. И я вижу на улицах девушек, полностью одетых в черные кожаные…э…специфические костюмы. Может, это местная мода?

Девушка на ресепшене в гостинице тут же находит человека, бегло говорящего по-русски, который уверяет, что он завтра состряпает мне нотариальное разрешение и «зеленую карту» (страховку для пересечения границы). У него типичные манеры наглого мошенника.

Казино Али Баба в СвиленградеФото: Дарья АСЛАМОВА

- Какие странные лица у местных жителей! – небрежно замечаю я администраторше. – Городок бандитов!

- Это правда, - смущенно говорит девушка. – Местная специфика. Вы обратили внимание на рекламу?

- Да, я видела штук десять казино. Многовато для крохотного городка!

- Их гораздо больше. Это наш главный источник существования. В Греции и Турции азартные игры запрещены, и соседи постоянно съезжаются к нам. А где казино, там проституция, наркотики, разборки. Я тоже работала в казино, потом просто не выдержала. Да, местные жители университетов не заканчивали, но мы все привыкли. Своих обычно не трогают.

Свиленград - город казино и бандитовФото: Дарья АСЛАМОВА

МИГРАНТЫ ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТОВ

В два часа ночи я просыпаюсь от диких криков, звона разбитой посуды, душераздирающего плача женщины и характерных звуков мордобития. Дрожа от страха за своей хлипкой дверью, я думаю, что не стоит вызывать полицию. Все-таки, центральная гостиница. Сами разберутся.

Утром выяснилось, что турок из соседней комнаты взял на ночь местную проститутку. «Ну, это Балканы, - мило объяснили мне. – Страсти и все такое». Выяснилась и другая неприятная вещь: опытный человек сообщил, что ни одна страховая компания не даст страховку в Грецию, потому что на днях мигранты закидали машины иностранных журналистов камнями, и убытков не сосчитать. Так что идите в Грецию пешком.

Так я оказалась у греческих пограничников, которые сжалились над моими стертыми ножками и вызвали такси до Кастаниеса, поселка на самой границе, где все прошлую неделю шли ожесточенные бои с мигрантами.

«ОНИ ИДУТ НОЧЬЮ, ЧЕРЕЗ ПОЛЯ, ПО ОДИНОЧКЕ»

Очаровательный поселок поразил меня своей тишиной, все как умерли. Когда я дошла до моста, прямо за которым начинается Турция, все стало ясно. Колючая проволока, БТРы, в небе зудят, как осы, вертолеты. Военные джипы, суровые полицейские, которые все прибывают. Греция полностью перекрыла границу с Турцией.

- Второй волны мигрантов Греция просто не перенесет, - говорит Ирина Канакидоу, местная жительница. (Ирина – экзотический продукт СССР, осетинка из Туркмении(!), которую капризная женская судьба занесла в греческий город Орестиада, где она счастливо живет с мужем и детьми.) – Хорошо, что у нас сейчас у власти не этот мальчик Ципрас, который даже приехал сюда пару дней назад, что-то наболтал о правах человека, мол, всех мигрантов надо впустить, и быстро уехал. Сейчас официально прорвались две тысячи человек, а на самом деле около пяти тысяч. Но это только начало истории. Турки поняли, что границу здесь закрыли наглухо. Они ищут новые дыры, спускаясь ниже, к морю к Александруполису, и там снова пойдут на прорыв.

Члены Международной ассоциации полицейских приехали на закрытую греко-турецкую границу, чтобы поддержать коллег в их борьбе против мигрантовФото: Дарья АСЛАМОВА

В разговор вступает хозяйка единственного открытого кафе, где мне даже удается позавтракать жареными сардинками и домашним белым вином:

- Они идут ночью, через поля, по одиночке. Пограничники их отлавливают и либо выбрасывают обратно, через проволоку, либо сажают в тюрьму. Никаких больше нежностей в виде строительства лагерей с домиками и со всеми удобствами.

- На этот раз весь Евросоюз встал на защиту Греции, - говорит греческий журналист за соседним столиком. – Три с половиной миллиона якобы «сирийских беженцев», где 93 процента – афганцы, пакистанцы, африканцы, - просто разрушат Европу. Сегодня в Орестиаду прибывает Frontex, Агентство ЕС по безопасности внешних границ, куда входит полиция из всех стран. Начнется совместное патрулирование. Подтянется армия. Мы так просто не сдадимся.

- А как же мне попасть в Турцию? Вот же она в двух шагах!

- Никак. Граница на замке. Возвращайтесь в Болгарию и прорывайтесь оттуда.

Ирина любезно довозит меня до болгарской границы, где ее туркменский паспорт производит неизгладимое впечатление. Но, слава Богу, пограничники меня узнали, и разрешают ей подбросить меня прямо до переходного пункта, через который я иду пешком.

Кастаниес. Греко-турецкая граница на замкеФото: Дарья АСЛАМОВА

В гостинице на меня с возбужденным клекотом набрасывается хозяйка:

- Вы собирались в Турцию? Торопитесь, иначе надолго застрянете в Болгарии. Ходят слухи, что вот-вот перекроют границы из-за коронавируса.

О Боже! Я смотрю на бандитский город Свиленград (нигде не видела таких рож) и спрашиваю себя: неужели мне придется застрять здесь навечно?!